Revivez le match nul du FC Sochaux à Quevilly

Le FC Sochaux-Montbéliard, contre Orléans, en août 2025.
Le FC Sochaux-Montbéliard, contre Orléans, en août 2025. | ©FCSM
Le FC Sochaux-Montbéliard s'est déplacé à Quevilly Rouen Métropole (QRM), ce mardi 21 octobre, dans le cadre de la 11e journée de National. Les Jaune et Bleu ne ramènent qu'un point de ce déplacement en Normandie. Frustrant.

Elson Mendes, milieu du FC Sochaux-Montbéliard, contre Orléans, en août 2025.

Nul frustrant du FC Sochaux contre Quevilly

Le FC Sochaux-Montbéliard ne ramène qu'un point de Quevilly Rouen Métropole, ce mardi 21 octobre, après son match nul 1-1. Les Jaune et Bleu ont dominé et se sont procurés des occasions. Cela n'a pas suffit.
Un train-usine renouvelle les rails de la voie ferrée entre Belfort et Clerval.

25 millions d’euros pour remplacer les rails entre Belfort et Clerval

25 millions d’euros sont investis dans la modernisation de la voie ferrée entre Clerval et Belfort. Les travaux, de nuit, sont programmés jusqu’au 20 décembre 2025.
Léo Prassel a lancé la campagne aux élections municipales à Bavilliers, avec la liste "Bavilliers, c'est vous !".

Municipales : Léo Prassel se lance à la conquête de Bavilliers

Léo Prassel, 24 ans, a présenté, jeudi 16 octobre, les premiers noms de sa liste pour les élections municipales de 2026, à Bavilliers.

