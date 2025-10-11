Coupe de France : Le FC Sochaux s’impose 6 buts à 0 contre Audincourt

« Ce que je veux, c’est gagner et marquer des buts », déclarait, vendredi, en conférence de presse d’avant match, le coach du FC Sochaux-Montbéliard, Vincent Hognon. Son vœu a été exaucé. Ce samedi 11 octobre, le FC Sochaux-Montbéliard a gagné contre l’AS Audincourt, dans le cadre du 5e tour de la Coupe de France. Le match s’est joué à Bonal, à la demande du club d’Audincout, qui recevait. Et les Jaune et Bleu ont marqué des buts.
6 buteurs différents pour le FC Sochaux contre Audincourt
Ils se sont rassurés offensivement, après plusieurs sorties où l’efficacité n’était pas au rendez-vous (Villefranche-sur-Saône, Concarneau). Le FC Sochaux a marqué 6 buts, avec six buteurs différents : Julien Vétro, Mathieu Peybernes, Solomo Loubao, Aymen Boutoutaou, Kapit Djoco et Benjamin Gomel. Les trois derniers buteurs étaient entrés en jeu, en cours de match.
Arrivé en fin de mercato, Julien Vétro a ouvert son compteur de but pour le FC Sochaux-Montbéliard. Il a délivré une nouvelle passe décisive, sur corner, pour Mathieu Peybernes.
La logique a été respectée. L’AS Audincourt joue au 6e niveau national. Il y a trois divisions d’écart entre le FC Sochaux-Montbéliard et l’AS Audincourt.
Les Jaune et Bleu retrouvent le stade Bonal, vendredi 17 octobre, pour la réception d’Aubagne, 7e à égalité de points du FC Sochaux-Montbéliard.
🏁 Qualification du FCSM.— FC Sochaux-Montbéliard (@FCSM_officiel) October 11, 2025
Après les deux dernières réalisations de Kapit Djoco et Benjamin Gomel, l’arbitre siffle la fin du match et la qualification du FCSM en Coupe de France.
Félicitations à l’AS Audincourt pour son parcours 👏
0⃣-6⃣ 🏆 #ASAFCSM pic.twitter.com/TjcuVsIZXj