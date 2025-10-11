Coupe de France : Le FC Sochaux s’impose 6 buts à 0 contre Audincourt

Ils se sont rassurés offensivement, après plusieurs sorties où l’efficacité n’était pas au rendez-vous (Villefranche-sur-Saône, Concarneau). Le FC Sochaux a marqué 6 buts, avec six buteurs différents : Julien Vétro, Mathieu Peybernes, Solomo Loubao, Aymen Boutoutaou, Kapit Djoco et Benjamin Gomel. Les trois derniers buteurs étaient entrés en jeu, en cours de match.

Arrivé en fin de mercato, Julien Vétro a ouvert son compteur de but pour le FC Sochaux-Montbéliard. Il a délivré une nouvelle passe décisive, sur corner, pour Mathieu Peybernes.

La logique a été respectée. L’AS Audincourt joue au 6e niveau national. Il y a trois divisions d’écart entre le FC Sochaux-Montbéliard et l’AS Audincourt.

Les Jaune et Bleu retrouvent le stade Bonal, vendredi 17 octobre, pour la réception d’Aubagne, 7e à égalité de points du FC Sochaux-Montbéliard.