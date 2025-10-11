PUB
,

Coupe de France : Le FC Sochaux s’impose 6 buts à 0 contre Audincourt

Benjamin Gomel, attaquant du FC Sochaux-Montbéliard.
Benjamin Gomel est l'un des six buteurs du FC Sochaux-Montbéliard, ce samedi 11 octobre, en Coupe de France, contre l'AS Audincourt. | ©FCSM

Le FC Sochaux-Montbéliard a remporté son 5e tour de Coupe de France, ce samedi 11 octobre, contre l’AS Audincourt, qui joue trois divisions en dessous. Le score est sans appel : 6 buts à 0.

« Ce que je veux, c’est gagner et marquer des buts », déclarait, vendredi, en conférence de presse d’avant match, le coach du FC Sochaux-Montbéliard, Vincent Hognon. Son vœu a été exaucé. Ce samedi 11 octobre, le FC Sochaux-Montbéliard a gagné contre l’AS Audincourt, dans le cadre du 5e tour de la Coupe de France. Le match s’est joué à Bonal,  à la demande du club d’Audincout, qui recevait. Et les Jaune et Bleu ont marqué des buts.

6 buteurs différents pour le FC Sochaux contre Audincourt

Ils se sont rassurés offensivement, après plusieurs sorties où l’efficacité n’était pas au rendez-vous (Villefranche-sur-Saône, Concarneau). Le FC Sochaux a marqué 6 buts, avec six buteurs différents : Julien Vétro, Mathieu Peybernes, Solomo Loubao, Aymen Boutoutaou, Kapit Djoco et Benjamin Gomel. Les trois derniers buteurs étaient entrés en jeu, en cours de match.

Arrivé en fin de mercato, Julien Vétro a ouvert son compteur de but pour le FC Sochaux-Montbéliard. Il a délivré une nouvelle passe décisive, sur corner, pour Mathieu Peybernes.

La logique a été respectée. L’AS Audincourt joue au 6e niveau national. Il y a trois divisions d’écart entre le FC Sochaux-Montbéliard et l’AS Audincourt.

Les Jaune et Bleu retrouvent le stade Bonal, vendredi 17 octobre, pour la réception d’Aubagne, 7e à égalité de points du FC Sochaux-Montbéliard.

Nos derniers articles

Les étudiants de l'université de technologie de Belfort-Montbéliard ont bénéficié d'une sensibilisation à la sécurité routière, avec des démonstrations des pompiers et des mises en scène avec des cascadeurs, le 5 septembre 2025.

Pompiers : état des lieux rassurant, mais de nouveaux risques à prendre en compte

Si les moyens en effectifs et en matériels des sapeurs-pompiers semblent répondre aux besoins du Territoire de Belfort, il existe des pistes pour faire encore mieux. Par exemple la possibilité pour les volontaires de s’absenter de leur travail en journée. D’autant que de nouveaux risques, comme les risques climatiques, émergent progressivement.
,
Le stand de déconsigne etait géré par Les Restos du Coeur.

Un don de 17 000 euros des Eurocks aux Restos du Cœur grâce à la consigne

Les Eurockéennes de Belfort ont remis un chèque de 17 729 euros, ce vendredi 10 octobre, à la délégation départementale du Territoire de Belfort des Restos du Cœur. Cela correspond aux dons des festivaliers faits lorsqu’ils rendaient leur vaisselle consignée.
,
Bastien Faudot, candidat aux élections municipales.

Bastien Faudot : « Il faut voir loin pour Belfort et agir dès maintenant »

Bastien Faudot a déclaré sa candidature pour les élections municipales 2026 à Belfort, à la tête de la liste Tous Belfortains. La liste regroupe aujourd’hui la gauche républicain et socialiste (GRS), dont il est militant, le Parti socialiste et Place publique.

Découvrez aussi

Accédez rapidement à une sélection d’articles locaux, proche de chez vous dans le Nord Franche-Comté

Derniers articles
Politique
Économie & Social
Société
Environnement
Culture
Dossiers de la rédaction
letrois articles

Soutenez Le Trois

Aidez-nous à installer et développer un site d’informations en accès gratuit dans le nord Franche-Comté! Letrois.info vous propose de l’info locale de qualité pour vous aider à comprendre les grands enjeux de la région de Belfort-Montbéliard-Héricourt, qui constitue un bassin économique et un bassin de vie au-delà des frontières administratives.

Ok, je donne tous les mois
Ok, je donne une seule fois

Le saviez-vous ?
Votre don est défiscalisable à hauteur de 66%.
En savoir plus

Newsletter

Recevez par email les principales
actualités du nord Franche-Comté,
ainsi que l’information « À la Une » à ne surtout pas manquer !

Vous pouvez vous désinscrire à tout moment. Pour en savoir plus, consultez la page des données personnelles

Proche de chez moi

Retrouvez les derniers articles en lien avec votre commune

Belfort
Héricourt
Delle
Montbéliard
Audincourt
Sochaux
Sélectionner ma commune

Partout avec moi

Téléchargez notre application sur votre smartphone et restez informé !

Téléchargez l'app

Petites annonces immobilières

Toutes les annonces de nos agences partenaires

101 Appartements8 Immeubles52 Maisons16 Terrains
Annonces immobilières

Kiosque

Retrouvez tous les hors-séries de la rédaction autour du nord Franche-Comté.
Emplois, immobilier, industrie… tous les sujets qui vous concernent !

Accéder au kiosque
Nouveau

Agenda

Retrouvez l’agenda des sorties, des animations, des spectacles, des expositions, des fêtes et des manifestations sportives dans le nord Franche-Comté.

Territoire de Belfort
Haute-Saône
Doubs
Tout l'agenda NFC