PUB
,

Coupe de France : FC Sochaux-Audincourt se joue à Bonal samedi 11 octobre

Le stade Bonal, du FC Sochaux-Montbéliard.
Le 5e tour de la Coupe de France entre Sochaux et Audincourt va se jouer à Bonal. | ©Le Trois – illustration
En bref

Le 5e tour de la Coupe de France propose un derby du pays de Montbéliard entre Audincourt et le FC Sochaux. Le match se jouera au stade Bonal, samedi 11 octobre.

« À la demande de l’AS Audincourt, le match du 5e tour de Coupe de France face au FC Sochaux-Montbéliard se jouera au stade Bonal », annonce le club sur X, ce vendredi. Le match est programmé ce samedi 11 octobre, à 18h. « Ce derby historique », comme le qualifie l’AS Audincourt, n’a pas eu lieu depuis 1963.

En tribunes populaires, le prix est de 7€, et de 12€ en présidentielles. « L’AS Audincourt étant le club recevant pour cette rencontre, les abonnés ne peuvent pas bénéficier de leurs avantages sur cette rencontre », prévient le club.

L’AS Audincourt joue au 6e niveau national. Il y a trois divisions d’écart entre le FC Sochaux-Montbéliard et l’AS Audincourt. La saison dernière, le FC Sochaux-Montbéliard a été éliminé de la Coupe de France en 16e de finale, par Guingamp, aux tirs au but.

Le FC Sochaux-Montbéliard va vouloir renouer avec la confiance, après une nouvelle défaite à Concarneau (lire notre article), au risque de glisser dans une période de doutes et de turbulences.

Nos derniers articles

Le laboratoire de recherche Femto-ST de Montbéliard a inauguré un microscope à effet tunnel à basse température, le 28 juin 2023.

70 chercheurs comtois parmi les plus influents au monde

70 chercheurs de l’université Marie et Louis Pasteur (UMLP) figurent cette année parmi les 2 % de scientifiques les plus cités au monde, selon le classement de l’Université de Stanford. 12 de ces chercheurs sont à l'UTBM, une composante de l'établissement universitaire. Une reconnaissance pour les équipes de recherche de l’université, notamment implantées à Besançon, Belfort et Montbéliard.
,
Salariés de General Electric, lors du blocage de site de Belfort, en mars 2021.

Imbroglio juridique entre syndicats et direction à General Electric

GE Vernova veut dégraisser ses effectifs. 42 postes sont visés à Belfort. Les négociations sont dans l’impasse entre direction et syndicats. Et en parallèle, General Electric a engagé un recours contre le comité social et économique (CSE). Audience, jeudi 9 octobre. Ambiance.
Ambroise Croizat, fondateur de la Sécurité sociale, honoré à Belfort avec une plaque commémorative.

Ambroise Croizat, l’ouvrier fondateur de la Sécu, remis en lumière à Belfort

À l’occasion des 80 ans de la Sécurité sociale, la CGT et le Parti communiste ont rendu hommage à Ambroise Croizat, son fondateur, en dévoilant un complément de plaque à son nom rue Ambroise-Croizat à Belfort. Un geste symbolique pour rappeler l’origine ouvrière et solidaire de cette conquête sociale.

Découvrez aussi

Accédez rapidement à une sélection d’articles locaux, proche de chez vous dans le Nord Franche-Comté

Derniers articles
Politique
Économie & Social
Société
Environnement
Culture
Dossiers de la rédaction
letrois articles

Soutenez Le Trois

Aidez-nous à installer et développer un site d’informations en accès gratuit dans le nord Franche-Comté! Letrois.info vous propose de l’info locale de qualité pour vous aider à comprendre les grands enjeux de la région de Belfort-Montbéliard-Héricourt, qui constitue un bassin économique et un bassin de vie au-delà des frontières administratives.

Ok, je donne tous les mois
Ok, je donne une seule fois

Le saviez-vous ?
Votre don est défiscalisable à hauteur de 66%.
En savoir plus

Newsletter

Recevez par email les principales
actualités du nord Franche-Comté,
ainsi que l’information « À la Une » à ne surtout pas manquer !

Vous pouvez vous désinscrire à tout moment. Pour en savoir plus, consultez la page des données personnelles

Proche de chez moi

Retrouvez les derniers articles en lien avec votre commune

Belfort
Héricourt
Delle
Montbéliard
Audincourt
Sochaux
Sélectionner ma commune

Partout avec moi

Téléchargez notre application sur votre smartphone et restez informé !

Téléchargez l'app

Petites annonces immobilières

Toutes les annonces de nos agences partenaires

101 Appartements8 Immeubles52 Maisons16 Terrains
Annonces immobilières

Kiosque

Retrouvez tous les hors-séries de la rédaction autour du nord Franche-Comté.
Emplois, immobilier, industrie… tous les sujets qui vous concernent !

Accéder au kiosque
Nouveau

Agenda

Retrouvez l’agenda des sorties, des animations, des spectacles, des expositions, des fêtes et des manifestations sportives dans le nord Franche-Comté.

Territoire de Belfort
Haute-Saône
Doubs
Tout l'agenda NFC