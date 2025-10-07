Coupe de France : FC Sochaux-Audincourt se joue à Bonal samedi 11 octobre

« À la demande de l’AS Audincourt, le match du 5e tour de Coupe de France face au FC Sochaux-Montbéliard se jouera au stade Bonal », annonce le club sur X, ce vendredi. Le match est programmé ce samedi 11 octobre, à 18h. « Ce derby historique », comme le qualifie l’AS Audincourt, n’a pas eu lieu depuis 1963.
En tribunes populaires, le prix est de 7€, et de 12€ en présidentielles. « L’AS Audincourt étant le club recevant pour cette rencontre, les abonnés ne peuvent pas bénéficier de leurs avantages sur cette rencontre », prévient le club.
L’AS Audincourt joue au 6e niveau national. Il y a trois divisions d’écart entre le FC Sochaux-Montbéliard et l’AS Audincourt. La saison dernière, le FC Sochaux-Montbéliard a été éliminé de la Coupe de France en 16e de finale, par Guingamp, aux tirs au but.
Le FC Sochaux-Montbéliard va vouloir renouer avec la confiance, après une nouvelle défaite à Concarneau (lire notre article), au risque de glisser dans une période de doutes et de turbulences.
🏆🏟️ À la demande de l’AS Audincourt, le match du 5e tour de @coupedefranceCA face au FCSM se jouera au Stade Bonal.— FC Sochaux-Montbéliard (@FCSM_officiel) October 3, 2025
📅 Samedi 11 octobre à 18h
🎟️ 7€ en Populaires | 12€ en Présidentielles
🖇️ https://t.co/sWdOfGIjYb#ASAFCSM