Coupe de France : FC Sochaux-Audincourt se joue à Bonal samedi 11 octobre

L’AS Audincourt joue au 6e niveau national. Il y a trois divisions d’écart entre le FC Sochaux-Montbéliard et l’AS Audincourt. La saison dernière, le FC Sochaux-Montbéliard a été éliminé de la Coupe de France en 16e de finale, par Guingamp, aux tirs au but.

Le FC Sochaux-Montbéliard va vouloir renouer avec la confiance, après une nouvelle défaite à Concarneau (lire notre article), au risque de glisser dans une période de doutes et de turbulences.