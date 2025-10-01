Coupe de France : Le FC Sochaux se déplace à Audincourt

C’est un derby montbéliardais que propose le 5e tour de Coupe de France, le week-end du 11 octobre. Le tirage au sort a eu lieu ce mardi. Le FC Sochaux-Montbéliard, qui fait son entrée dans la compétition, se déplacera sur le terrain de l’AS Audincourt, pensionnaire de Régional 1, annonce le club sur ses réseaux sociaux. Au tour précédent, Audincourt a éliminé Perrousse, club de Haute-Saône.
L’AS Audincourt joue au 6e niveau national. Il y a trois divisions d’écart entre le FC Sochaux-Montbéliard et l’AS Audincourt. Le lieu de la rencontre n’a pas encore été déterminé. Comme le glisse ICI Belfort-Montbéliard, cela pourrait être aussi à Bonal, comme l’a fait Grandvillars en 2023.
Le FC Sochaux éliminé en 16e de finale la saison dernière
La saison dernière, le FC Sochaux-Montbéliard a été éliminé de la Coupe de France en 16e de finale, par Guingamp, aux tirs au but.
L’ASM Belfort (N3) recevra au stade Serzian le FC Morteau-Montlebon (R1), pour ce 5e tour.
Dans le cadre du championnat de National, le FC Sochaux-Montbéliard se déplace à Concarneau, ce vendredi 3 octobre (lire notre article).
