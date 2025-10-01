PUB
,

Coupe de France : Le FC Sochaux se déplace à Audincourt

Supporters du FC Sochaux-Montbéliard, en janvier 2024, lors du 32e de finale de Coupe de France, contre le Stade de Reims, au stade Bonal à Sochaux.
Pour le 5e tour de la Coupe de France, le FC Sochaux-Montbéliard se déplace à Audicourt. | ©AFP – Sébastien Bozon
En bref

À l’occasion du 5e tour de Coupe de France, les professionnels du FC Sochaux-Montbéliard rentrent en lice. Ils affrontent leurs voisins de l’AS Audincourt, pensionnaires de Régional 1.

C’est un derby montbéliardais que propose le 5e tour de Coupe de France, le week-end du 11 octobre. Le tirage au sort a eu lieu ce mardi. Le FC Sochaux-Montbéliard, qui fait son entrée dans la compétition, se déplacera sur le terrain de l’AS Audincourt, pensionnaire de Régional 1, annonce le club sur ses réseaux sociaux. Au tour précédent, Audincourt a éliminé Perrousse, club de Haute-Saône.

L’AS Audincourt joue au 6e niveau national. Il y a trois divisions d’écart entre le FC Sochaux-Montbéliard et l’AS Audincourt. Le lieu de la rencontre n’a pas encore été déterminé. Comme le glisse ICI Belfort-Montbéliard, cela pourrait être aussi à Bonal, comme l’a fait Grandvillars en 2023.

Le FC Sochaux éliminé en 16e de finale la saison dernière

La saison dernière, le FC Sochaux-Montbéliard a été éliminé de la Coupe de France en 16e de finale, par Guingamp, aux tirs au but.

L’ASM Belfort (N3) recevra au stade Serzian le FC Morteau-Montlebon (R1), pour ce 5e tour. 

Dans le cadre du championnat de National, le FC Sochaux-Montbéliard se déplace à Concarneau, ce vendredi 3 octobre (lire notre article). 

Nos derniers articles

,
Habitacle de la Peugeot e-3008, à l'usine Stellantis de Sochaux.

Le marché automobile reste atone en France

Les ventes de voitures neuves ont très légèrement augmenté en France en septembre sur un an (+1%), grâce à un jour ouvré de plus et loin de compenser la chute de 6,25% depuis le début de l'année.
Delfingen est spécialisé dans les solutions de protection des câblages.

Les dirigeants de Delfingen renforcent leur actionnariat dans l’entreprise

Ascom Participation, une société détenue par des membres du comité exécutif de Delfingen, vient de racheter 7,1 % du capital du groupe. Cette participation s’élève aujourd’hui au total à 13,02 %.
drapeau français

Alsace-Moselle : les Malgré-nous auront droit à l’inscription « Mort pour la France »

Les Malgré-nous, ces Alsaciens et Mosellans enrôlés de force dans l'armée allemande pendant la Seconde guerre mondiale, pourront bientôt avoir droit à l'inscription "Mort pour la France" sur les monuments, a indiqué lundi le Souvenir français.

Découvrez aussi

Accédez rapidement à une sélection d’articles locaux, proche de chez vous dans le Nord Franche-Comté

Derniers articles
Politique
Économie & Social
Société
Environnement
Culture
Dossiers de la rédaction
letrois articles

Soutenez Le Trois

Aidez-nous à installer et développer un site d’informations en accès gratuit dans le nord Franche-Comté! Letrois.info vous propose de l’info locale de qualité pour vous aider à comprendre les grands enjeux de la région de Belfort-Montbéliard-Héricourt, qui constitue un bassin économique et un bassin de vie au-delà des frontières administratives.

Ok, je donne tous les mois
Ok, je donne une seule fois

Le saviez-vous ?
Votre don est défiscalisable à hauteur de 66%.
En savoir plus

Newsletter

Recevez par email les principales
actualités du nord Franche-Comté,
ainsi que l’information « À la Une » à ne surtout pas manquer !

Vous pouvez vous désinscrire à tout moment. Pour en savoir plus, consultez la page des données personnelles

Proche de chez moi

Retrouvez les derniers articles en lien avec votre commune

Belfort
Héricourt
Delle
Montbéliard
Audincourt
Sochaux
Sélectionner ma commune

Partout avec moi

Téléchargez notre application sur votre smartphone et restez informé !

Téléchargez l'app

Petites annonces immobilières

Toutes les annonces de nos agences partenaires

101 Appartements8 Immeubles52 Maisons16 Terrains
Annonces immobilières

Kiosque

Retrouvez tous les hors-séries de la rédaction autour du nord Franche-Comté.
Emplois, immobilier, industrie… tous les sujets qui vous concernent !

Accéder au kiosque
Nouveau

Agenda

Retrouvez l’agenda des sorties, des animations, des spectacles, des expositions, des fêtes et des manifestations sportives dans le nord Franche-Comté.

Territoire de Belfort
Haute-Saône
Doubs
Tout l'agenda NFC