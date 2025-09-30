Le FC Sochaux-Montbéliard se déplace à Concarneau le 3 octobre

Le FC Sochaux-Montbéliard est 2e du classement, avec 13 points (4 victoires, 1 nul et 2 défaites), derrière Rouen, 4 points devant. Concarneau est 11e, avec 8 points, mais le club traverse une mauvaise passe. Il enregistre trois défaites lors des trois derniers matchs. Les Jaune et Bleu veulent reprendre leur course vers l’avant, après un match nul contre Caen et une défaite amère contre Villefranche (lire notre article). Lors de cette défaite, Sochaux a perdu son gardien sur blessure (lire notre article).

Sochaux conserve toujours la meilleure attaque du championnat, avec 13 buts inscrits, à égalité avec Rouen qui compte un match de plus.