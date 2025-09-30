PUB
,

Le FC Sochaux-Montbéliard se déplace à Concarneau le 3 octobre

Aymen Boutoutaou, attaquant et milieu offensif du FC Sochaux-Montbéliard, au mois d'août 2025, contre le Stade briochin.
Aymen Boutoutaou, l'un des leaders offensifs du FC Sochaux-Montbéliard depuis le début de saison. | ©FCSM – Christian Lemontey
En bref

Le FC Sochaux-Montbéliard retrouve le championnat de National, ce vendredi 3 octobre. Il se déplace à Concarneau, dans le cadre de la 9e journée. Les Jaune et Bleu sont toujours 2e, même s'ils n'ont pas joué le week-end dernier.

Après une brève trêve, le FC Sochaux-Montbéliard retrouve le championnat de National, ce vendredi 3 octobre. Il se déplace à Concarneau, dans le Finistère. Le match est programmé à 19h30, au stade Guy-Piriou.

Le FC Sochaux-Montbéliard est 2e du classement, avec 13 points (4 victoires, 1 nul et 2 défaites), derrière Rouen, 4 points devant. Concarneau est 11e, avec 8 points, mais le club traverse une mauvaise passe. Il enregistre trois défaites lors des trois derniers matchs. Les Jaune et Bleu veulent reprendre leur course vers l’avant, après un match nul contre Caen et une défaite amère contre Villefranche (lire notre article). Lors de cette défaite, Sochaux a perdu son gardien sur blessure (lire notre article). 

Sochaux conserve toujours la meilleure attaque du championnat, avec 13 buts inscrits, à égalité avec Rouen qui compte un match de plus.

Nos derniers articles

,
Montage de la nouvelle Peugeot e-3008, à l'usine Stellantis de Sochaux.

Stellantis : l’usine de Sochaux annule des séances en octobre

L’usine Stellantis de Sochaux ne travaillera pas plusieurs jours en octobre, pour adapter la production aux commandes des Peugeot 3008 et 5008 et aux différents mix des motorisations. La direction rassure que cela n’est pas comme à l’usine de Poissy ou de Mulhouse, qui doivent anticiper un risque de surstock.
Frédérique Mercks, directrice du centre départemental d'accès aux droits du Territoire de Belfort. | © Le Trois P.-Y.R.

Une « nuit » pour découvrir la justice

La « Nuit du droit » se déroulera ce jeudi 2 octobre dans toute la France. Le tribunal de Belfort s’y associe pour la première fois cette année et met en avant le centre départemental d’accès au droit. A Montbéliard, ce sera la 3eédition, avec pour thématique « Les mineurs face aux dangers ».
Frédéric Péchier, anesthésiste désormais soupçonné d'avoir empoisonné 32 patients (dont 13 ont été mortels) à l'hôpital de Besançon, arrive au palais de justice de Besançon le 8 mars 2023.

A son procès, Frédéric Péchier reconnaît un patient empoisonné, mais par un autre

Lors l’audience de ce lundi à Besançon, l’ancien anesthésiste a admis un possible empoisonnement, mais en a nié la responsabilité. Pour le cas de Suzanne Ziegler, qui était domiciliée à Auxelles-Haut (90), il réfute l’hypothèse de l’empoisonnement et toute responsabilité.

Découvrez aussi

Accédez rapidement à une sélection d’articles locaux, proche de chez vous dans le Nord Franche-Comté

Derniers articles
Politique
Économie & Social
Société
Environnement
Culture
Dossiers de la rédaction
letrois articles

Soutenez Le Trois

Aidez-nous à installer et développer un site d’informations en accès gratuit dans le nord Franche-Comté! Letrois.info vous propose de l’info locale de qualité pour vous aider à comprendre les grands enjeux de la région de Belfort-Montbéliard-Héricourt, qui constitue un bassin économique et un bassin de vie au-delà des frontières administratives.

Ok, je donne tous les mois
Ok, je donne une seule fois

Le saviez-vous ?
Votre don est défiscalisable à hauteur de 66%.
En savoir plus

Newsletter

Recevez par email les principales
actualités du nord Franche-Comté,
ainsi que l’information « À la Une » à ne surtout pas manquer !

Vous pouvez vous désinscrire à tout moment. Pour en savoir plus, consultez la page des données personnelles

Proche de chez moi

Retrouvez les derniers articles en lien avec votre commune

Belfort
Héricourt
Delle
Montbéliard
Audincourt
Sochaux
Sélectionner ma commune

Partout avec moi

Téléchargez notre application sur votre smartphone et restez informé !

Téléchargez l'app

Petites annonces immobilières

Toutes les annonces de nos agences partenaires

101 Appartements8 Immeubles52 Maisons16 Terrains
Annonces immobilières

Kiosque

Retrouvez tous les hors-séries de la rédaction autour du nord Franche-Comté.
Emplois, immobilier, industrie… tous les sujets qui vous concernent !

Accéder au kiosque
Nouveau

Agenda

Retrouvez l’agenda des sorties, des animations, des spectacles, des expositions, des fêtes et des manifestations sportives dans le nord Franche-Comté.

Territoire de Belfort
Haute-Saône
Doubs
Tout l'agenda NFC