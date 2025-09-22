PUB
,

FC Sochaux : Alexandre Pierre out plusieurs semaines après sa blessure à Villefranche

Le gardien du FC Sochaux-Montbéliard, Alexandre Pierre.
Le gardien du FC Sochaux-Montbéliard, Alexandre Pierre. | ©FCSM
Alerte

Le gardien Alexandre Pierre soufre d’une entorse à deux doigts indique le FC Sochaux-Montbéliard. Blessure contractée sur l’ouverture du score de Villefranche, vendredi. Situation qui va relancer les vives interrogations au sujet de la viabilité de ce but.

« Alexandre Pierre souffre de deux entorses à deux doigts », indique le FC Sochaux-Montbéliard, sur X, ce lundi matin. Vendredi soir, lors de la défaite contre Villefranche (lire notre article), il a subi un coup de pied dans les doigts lors de l’ouverture du score des Bourguignons. La situation a provoqué l’incompréhension des Sochaliens.

La décision est « plus que contestable », avait déclaré, en conférence de presse d’après-match, Vincent Hognon, le coach des Jaune et Bleu. « Il suffit de regarder les doigts de mon gardien pour le comprendre », a-t-il ajouté. Complétant, pour exprimer son désarrois : « Je ne vais pas polémiquer là-dessus. La seule vérité c’est qu’il n’y a pas un arbitre qui… (il s’arrête avant de reprendre, NDLR) Il protège tout le temps les gardiens l’arbitre. »

Absence d'Alexandre Pierre de 2 à 3 semaines annonce le FC Sochaux

Le coach du FC Sochaux-Montbéliard précise toutefois que ses joueurs n’ont pas su concrétiser leur supériorité. « On n’a pas su prendre le match quand on aurait pu le prendre », a-t-il analysé.

Le club précise qu’Alexandre Pierre sera absent entre deux et trois semaines.

Nos derniers articles

Le Chikungunya se transmet par les moustiques tigres.

10 cas de chikungunya recensés près de Dijon

Depuis la confirmation d’un premier cas autochtone, en août, de Chikungunya à Dijon, neuf autre ont été recensés dans le même périmètre, informe l’agence régionale de santé Bourgogne-Franche-Comté
Laurent Cachalou, créateur de la Fresque de l'innovation, au Crunch Lab à Belfort. | © Le Trois P.-Y.R.

Belfort : un enseignant de l’UTBM crée un jeu pour apprendre à innover

Laurent Cachalou, enseignant chercheur au sein de l’université de Belfort-Montbéliard, s’est inspiré de la démarche de la Fresque du climat pour créer une Fresque de l’innovation.
Maison avec une fissure. | ©Markus Distelrath de Pixabay

Sécheresse : Belfort ouvre un dossier de reconnaissance de catastrophe naturelle

La municipalité de Belfort ouvre un dossier de reconnaissance de catastrophe naturelle, à la suite de l’épisode de sécheresse de l’été 2025. Elle invite les Belfortains à se signaler si des fissures sont apparues sur leur habitation.

Découvrez aussi

Accédez rapidement à une sélection d’articles locaux, proche de chez vous dans le Nord Franche-Comté

Derniers articles
Politique
Économie & Social
Société
Environnement
Culture
Dossiers de la rédaction
letrois articles

Soutenez Le Trois

Aidez-nous à installer et développer un site d’informations en accès gratuit dans le nord Franche-Comté! Letrois.info vous propose de l’info locale de qualité pour vous aider à comprendre les grands enjeux de la région de Belfort-Montbéliard-Héricourt, qui constitue un bassin économique et un bassin de vie au-delà des frontières administratives.

Ok, je donne tous les mois
Ok, je donne une seule fois

Le saviez-vous ?
Votre don est défiscalisable à hauteur de 66%.
En savoir plus

Newsletter

Recevez par email les principales
actualités du nord Franche-Comté,
ainsi que l’information « À la Une » à ne surtout pas manquer !

Vous pouvez vous désinscrire à tout moment. Pour en savoir plus, consultez la page des données personnelles

Proche de chez moi

Retrouvez les derniers articles en lien avec votre commune

Belfort
Héricourt
Delle
Montbéliard
Audincourt
Sochaux
Sélectionner ma commune

Partout avec moi

Téléchargez notre application sur votre smartphone et restez informé !

Téléchargez l'app

Petites annonces immobilières

Toutes les annonces de nos agences partenaires

101 Appartements8 Immeubles52 Maisons16 Terrains
Annonces immobilières

Kiosque

Retrouvez tous les hors-séries de la rédaction autour du nord Franche-Comté.
Emplois, immobilier, industrie… tous les sujets qui vous concernent !

Accéder au kiosque
Nouveau

Agenda

Retrouvez l’agenda des sorties, des animations, des spectacles, des expositions, des fêtes et des manifestations sportives dans le nord Franche-Comté.

Territoire de Belfort
Haute-Saône
Doubs
Tout l'agenda NFC