FC Sochaux : Alexandre Pierre out plusieurs semaines après sa blessure à Villefranche

« Alexandre Pierre souffre de deux entorses à deux doigts », indique le FC Sochaux-Montbéliard, sur X, ce lundi matin. Vendredi soir, lors de la défaite contre Villefranche (lire notre article), il a subi un coup de pied dans les doigts lors de l’ouverture du score des Bourguignons. La situation a provoqué l’incompréhension des Sochaliens.

La décision est « plus que contestable », avait déclaré, en conférence de presse d’après-match, Vincent Hognon, le coach des Jaune et Bleu. « Il suffit de regarder les doigts de mon gardien pour le comprendre », a-t-il ajouté. Complétant, pour exprimer son désarrois : « Je ne vais pas polémiquer là-dessus. La seule vérité c’est qu’il n’y a pas un arbitre qui… (il s’arrête avant de reprendre, NDLR) Il protège tout le temps les gardiens l’arbitre. »