La dynamique commence à être inquiétante. Le FC Sochaux-Montbéliard revient bredouille de Concarneau. Les Jaune et Bleu ont perdu un but à zéro. Concarneau a ouvert la marque dès la 5e minute, sur coup franc (revivez le match en vidéo).
Le match a été marqué par un faux rythme. Les joueurs ont beaucoup glissé sur le terrain, comme le redoutait le coach Vincent Hognon, lors de la conférence de presse d’avant-match (lire notre article). En fin de match, le FC Sochaux-Montbéliard s’est procuré plusieurs occasions. Mais les Jaune et Bleu n’ont pas réussi à battre le gardien Pierre Patron.
Avec ce 3e match sans succès (nul contre Caen, défaites contre Villefranche et Concarneau), le FC Sochaux-Montbéliard glisse à la 6e place du championnat, sept point derrière le leader, Rouen.
Le 11 octobre, Sochaux est engagé en Coupe de France contre Audincourt (lire notre article). Le prochain match de championnat est programmé le 17 octobre, à Bonal, contre Aubagne.
🏁 𝐅𝐢𝐧 𝐝𝐮 𝐦𝐚𝐭𝐜𝐡.— FC Sochaux-Montbéliard (@FCSM_officiel) October 3, 2025
Match compliqué ce soir pour nos Sochaliens qui s'inclinent sur la pelouse de l'US Concarneau. Il faudra rebondir à domicile dans deux semaines face à Aubagne.
1⃣-0⃣ #USCFCSM pic.twitter.com/N55j9IddpZ