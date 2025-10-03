Le FC Sochaux-Montbéliard revient bredouille de Concarneau

Le match a été marqué par un faux rythme. Les joueurs ont beaucoup glissé sur le terrain, comme le redoutait le coach Vincent Hognon, lors de la conférence de presse d’avant-match (lire notre article). En fin de match, le FC Sochaux-Montbéliard s’est procuré plusieurs occasions. Mais les Jaune et Bleu n’ont pas réussi à battre le gardien Pierre Patron.

Avec ce 3e match sans succès (nul contre Caen, défaites contre Villefranche et Concarneau), le FC Sochaux-Montbéliard glisse à la 6e place du championnat, sept point derrière le leader, Rouen.

Le 11 octobre, Sochaux est engagé en Coupe de France contre Audincourt (lire notre article). Le prochain match de championnat est programmé le 17 octobre, à Bonal, contre Aubagne.