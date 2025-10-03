PUB
Le FC Sochaux-Montbéliard revient bredouille de Concarneau

Le FC Sochaux-Montbéliard a perdu contre l'US Concarneau, ce 3 octobre.
Le FC Sochaux-Montbéliard a perdu contre l'US Concarneau, ce 3 octobre. | ©FFF TV
Le FC Sochaux-Montbéliard s'est incliné à Concarneau, ce vendredi 3 octobre. Les Jaune et Bleu ont perdu 1 but à 0. Les Bretons ont ouvert la marque dès la 5e minute.

La dynamique commence à être inquiétante. Le FC Sochaux-Montbéliard revient bredouille de Concarneau. Les Jaune et Bleu ont perdu un but à zéro. Concarneau a ouvert la marque dès la 5e minute, sur coup franc (revivez le match en vidéo).

Le match a été marqué par un faux rythme. Les joueurs ont beaucoup glissé sur le terrain, comme le redoutait le coach Vincent Hognon, lors de la conférence de presse d’avant-match (lire notre article). En fin de match, le FC Sochaux-Montbéliard s’est procuré plusieurs occasions. Mais les Jaune et Bleu n’ont pas réussi à battre le gardien Pierre Patron.

Avec ce 3e match sans succès (nul contre Caen, défaites contre Villefranche et Concarneau), le FC Sochaux-Montbéliard glisse à la 6e place du championnat, sept point derrière le leader, Rouen. 

Le 11 octobre, Sochaux est engagé en Coupe de France contre Audincourt (lire notre article)Le prochain match de championnat est programmé le 17 octobre, à Bonal, contre Aubagne. 

L'attaquant du FC Sochaux-Montbéliard Benjamin Gomel, contre le Red Star, en match amical, le 1er août 2025.

[Vidéo] Revivez la défaite du FC Sochaux à Concarneau

Le FC Sochaux-Montbéliard s'est incliné 1 à 0 à Concarneau, ce vendredi 3 octobre, dans le cadre de la 9e journée du championnat de National. Les Jaune et Bleu glisse à la 6e place.
Flex-N-Gate envisage un plan social d'une trentaine de postes à Audicourt.

Audincourt : les syndicats refusent de signer le plan de départs de Flex-N-Gate

Les discussions ont été lancées en juin pour un PSE (plan de sauvegarde de l’emploi) portant sur 57 départs. Les syndicats avaient jusqu’à ce vendredi 3 octobre pour le signer. Ils ont refusé et demandent l’ouverture de nouvelles discussions.
Véhicule de police, sur le pont Armand-Bermont, à Montbéliard.

Audincourt : un 3e suspect interpellé pour un possible narco-homicide

Un homme de 49 ans a été interpellé et placé en détention provisoire dans l'enquête sur le meurtre par balle d'un homme de 48 ans fin août à Audincourt (Doubs), qui pourrait être un narco-homicide, a indiqué vendredi à l'AFP le procureur de la République de Montbéliard.

