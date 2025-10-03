[EN DIRECT] Suivez le match du FC Sochaux à Concarneau

Le FC Sochaux-Montbéliard se déplace à Concarneau, ce vendredi 3 octobre, dans le cadre de la 9e journée du championnat de National. Le match est programmé à 19h30, au stade Guy-Piriou. Les Jaune et Bleu sont 2e du classement avant le début du match (13 points) et Concarneau est 11e (8 points). Les deux équipes veulent retrouver le goût de la victoire à la suite de 3 défaites pour Concarneau et d’une défaite et d’un match nul pour le FC Sochaux.
Audincourt : les syndicats refusent de signer le plan de départs de Flex-N-Gate
Les discussions ont été lancées en juin pour un PSE (plan de sauvegarde de l’emploi) portant sur 57 départs. Les syndicats avaient jusqu’à ce vendredi 3 octobre pour le signer. Ils ont refusé et demandent l’ouverture de nouvelles discussions.
- Publié le
- Pierre-Yves Ratti