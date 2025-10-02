FC Sochaux : les infos à retenir avant le match à Concarneau

Le contexte : le FC Sochaux est 2e
Retour au championnat pour le FC Sochaux-Montbéliard, ce vendredi 3 octobre, après la trêve liée à l’annulation du match contre l’AC Ajaccio. Le FC Sochaux-Montbéliard est 2e, avec 13 points. Et malgré cette trêve et deux derniers résultats moins positifs, il n’a pas dégringolé dans le classement. Dijon, Versailles et Orléans ont aussi 13 points. Orléans a joué un match de plus, Versailles deux matchs de moins et Dijon, autant que le FC Sochaux (7 matchs).
L'adversaire : Concarneau
Concarneau est 11e du classement, avec 8 points. Pis, il est sur une série de trois défaites de rang. « À nous de continuer de les faire douter », indique Vincent Hognon, le coach des Jaune et Bleu, après avoir dit qu’il n’aimait pas forcément les adversaires sur une dynamique si négative. Le terrain doit être de meilleure qualité que celui de Villefranche, selon le club. C’est un terrain hybride. Mais le coach met en garde : il est glissant. On annonce une pluie faible en soirée ce vendredi et des rafales de vent.
Le chiffre : 941 km
941 km, c’est la distance entre le stade Bonal, à Sochaux, et le stade Guy-Piriou, à Concarneau. Les Jaune et Bleu séjournent un brin plus loin, à Quimper. Ils ont fait le trajet en bus, ce mercredi, compte tenu des risques sur les trains ce jeudi. Un mal pour un bien, finalement, pour le coach. « On aura bien récupéré », assure Vincent Hognon. Ce ne sera pas une excuse. Une séance d’entraînement est au programme, ce jeudi après-midi, à Lorient. Ils rentreront directement après le match.
L'état d'esprit : reconquête
1 point sur 6 en deux matchs. On est loin de la dynamique du début de saison. Une dernière défaite amère contre Villefranche (lire notre article). Un cocktail parfait pour construire un brin de revanche, le coach reconnaissant un « p’tit coup d’arrêt ». « Il faut retrouver le sourire », insiste-t-il depuis deux semaines. « Il faut être positif. Nous avons des solutions dans le groupe », ajoute-t-il. Surtout, il faut évacuer la frustration. « Il faut surmonter ces étapes d’une meilleure manière », invite le coach. Que ce soit des faits de jeux ou la difficulté à concrétiser une supériorité, comme à Villefranche-sur-Saône, lors de la seconde période. « C’est qu’une défaite (contre Villefranche, NDLR), abonde le gardien Medhi Jeannin, en conférence de presse. Il faut rebondir le plus vite possible. »
La phrase du coach
Vincent Hognon, coach du FC Sochaux-Montbéliard : « Nous devons savoir faire mal à l’adversaire dans le sens du tableau d’affichage ! »
Le joueur : Prince Mendy
Le FC Sochaux-Montbéliard se déplace dans le Finistère avec trois joueurs suspendus : Aboubacar Sidibé, Mathieu Peybernes et Arthur Vitelli, exclu à Villefranche. La charnière centrale est donc sur le carreau. Pour la première fois, elle sera composée de la recrue de fin de mercato Prince Mendy (notre article) et d’Elie N’Gatta, déjà aligné. Prince Mendy a joué deux matchs avec la réserve et le match amical contre Jura Sud, la semaine dernière. Il doit apporter « de l’impact » et de « l’expérience », assure le coach. « Prince maîtrise le championnat et a une qualité athlétique forte », apprécie-t-il, suggérant aussi sa capacité à « faire remonter le bloc ».
Le capitaine : Medhi Jeannin
La discussion n’a pas encore eu lieu confirme Medhi Jeannin, 2e gardien du club, qui remplace actuellement Alexandre Pierre, blessé (notre article). Mais celui qui a été capitaine contre Jura Sud, en amical, la semaine dernière, doit être reconduit, alors que le capitaine et le vice-capitaine sont suspendus. « Medhi a du leadership, apprécie le coach, en conférence de presse, ce jeudi midi. Il passe bien auprès des jeunes et des anciens. » Surtout, Medhi Jeannin connaît bien le club, après l’avoir fréquenté entre 2020 et 2023. Et le coach d’ajouter : « Ce n’est pas un problème pour moi que le capitaine soit un gardien. »
Encore des blessés
Le petit coup d’arrêt des Jaune et Bleu trouve une partie de son explication dans les multiples blessures subies par le groupe. Certains joueurs ont été plus sollicités que prévus. Boubacar Fofana est toujours blessé. C’est long. « Plus que prévu », convient le coach. On approche des huit semaines d’indisponibilité. C’est une blessure « difficile », tempère Vincent Hognon. Dylan Tavares doit reprendre quelques entraînements la semaine prochaine. Ça va dans le « bon sens ». Julien Vétro est de nouveau disponible.
Le hashtag
Le match sera à suivre sur letrois.info, grâce à la production de la Fédération française de football, dès 19h30, ce vendredi octobre. Sur X, il faut suivre le compte du FC Sochaux-Montbéliard et le hashtag #USCFCSM.