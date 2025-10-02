FC Sochaux : les infos à retenir avant le match à Concarneau

1 point sur 6 en deux matchs. On est loin de la dynamique du début de saison. Une dernière défaite amère contre Villefranche (lire notre article). Un cocktail parfait pour construire un brin de revanche, le coach reconnaissant un « p’tit coup d’arrêt ». « Il faut retrouver le sourire », insiste-t-il depuis deux semaines. « Il faut être positif. Nous avons des solutions dans le groupe », ajoute-t-il. Surtout, il faut évacuer la frustration. « Il faut surmonter ces étapes d’une meilleure manière », invite le coach. Que ce soit des faits de jeux ou la difficulté à concrétiser une supériorité, comme à Villefranche-sur-Saône, lors de la seconde période. « C’est qu’une défaite (contre Villefranche, NDLR), abonde le gardien Medhi Jeannin, en conférence de presse. Il faut rebondir le plus vite possible. »