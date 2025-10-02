PUB
FC Sochaux : les infos à retenir avant le match à Concarneau

Les joueurs du FC Sochaux-Montbéliard, contre Orléans, en août 2025. | ©FCSM
Objectif du coach Vincent Hognon : retrouver le sourire ! | ©FCSM
Décryptage

Le FC Sochaux-Montbéliard se déplace à Concarneau, ce vendredi 3 octobre. On attend de la reconquête avant la coupure de la Coupe de France. État d’esprit, adversaire, les mots du coach, les joueurs… Ce qu’il faut retenir de cet avant-match.

Le contexte : le FC Sochaux est 2e

Retour au championnat pour le FC Sochaux-Montbéliard, ce vendredi 3 octobre, après la trêve liée à l’annulation du match contre l’AC Ajaccio. Le FC Sochaux-Montbéliard est 2e, avec 13 points. Et malgré cette trêve et deux derniers résultats moins positifs, il n’a pas dégringolé dans le classement. Dijon, Versailles et Orléans ont aussi 13 points. Orléans a joué un match de plus, Versailles deux matchs de moins et Dijon, autant que le FC Sochaux (7 matchs).

L'adversaire : Concarneau

Concarneau est 11e du classement, avec 8 points. Pis, il est sur une série de trois défaites de rang. « À nous de continuer de les faire douter », indique Vincent Hognon, le coach des Jaune et Bleu, après avoir dit qu’il n’aimait pas forcément les adversaires sur une dynamique si négative. Le terrain doit être de meilleure qualité que celui de Villefranche, selon le club. C’est un terrain hybride. Mais le coach met en garde : il est glissant. On annonce une pluie faible en soirée ce vendredi et des rafales de vent.

Le chiffre : 941 km

941 km, c’est la distance entre le stade Bonal, à Sochaux, et le stade Guy-Piriou, à Concarneau. Les Jaune et Bleu séjournent un brin plus loin, à Quimper. Ils ont fait le trajet en bus, ce mercredi, compte tenu des risques sur les trains ce jeudi. Un mal pour un bien, finalement, pour le coach. « On aura bien récupéré », assure Vincent Hognon. Ce ne sera pas une excuse. Une séance d’entraînement est au programme, ce jeudi après-midi, à Lorient. Ils rentreront directement après le match.

L'état d'esprit : reconquête

1 point sur 6 en deux matchs. On est loin de la dynamique du début de saison. Une dernière défaite amère contre Villefranche (lire notre article). Un cocktail parfait pour construire un brin de revanche, le coach reconnaissant un « p’tit coup d’arrêt ». « Il faut retrouver le sourire », insiste-t-il depuis deux semaines. « Il faut être positif. Nous avons des solutions dans le groupe », ajoute-t-il. Surtout, il faut évacuer la frustration. « Il faut surmonter ces étapes d’une meilleure manière », invite le coach. Que ce soit des faits de jeux ou la difficulté à concrétiser une supériorité, comme à Villefranche-sur-Saône, lors de la seconde période. « C’est qu’une défaite (contre Villefranche, NDLR), abonde le gardien Medhi Jeannin, en conférence de presse. Il faut rebondir le plus vite possible. »

La phrase du coach

Vincent Hognon, coach du FC Sochaux-Montbéliard : « Nous devons savoir faire mal à l’adversaire dans le sens du tableau d’affichage ! »

Le joueur : Prince Mendy

Le FC Sochaux-Montbéliard se déplace dans le Finistère avec trois joueurs suspendus : Aboubacar Sidibé, Mathieu Peybernes et Arthur Vitelli, exclu à Villefranche. La charnière centrale est donc sur le carreau. Pour la première fois, elle sera composée de la recrue de fin de mercato Prince Mendy (notre article) et d’Elie N’Gatta, déjà aligné. Prince Mendy a joué deux matchs avec la réserve et le match amical contre Jura Sud, la semaine dernière. Il doit apporter « de l’impact » et de « l’expérience », assure le coach. « Prince maîtrise le championnat et a une qualité athlétique forte », apprécie-t-il, suggérant aussi sa capacité à « faire remonter le bloc ».

Le capitaine : Medhi Jeannin

La discussion n’a pas encore eu lieu confirme Medhi Jeannin, 2e gardien du club, qui remplace actuellement Alexandre Pierre, blessé (notre article). Mais celui qui a été capitaine contre Jura Sud, en amical, la semaine dernière, doit être reconduit, alors que le capitaine et le vice-capitaine sont suspendus. « Medhi a du leadership, apprécie le coach, en conférence de presse, ce jeudi midi. Il passe bien auprès des jeunes et des anciens. » Surtout, Medhi Jeannin connaît bien le club, après l’avoir fréquenté entre 2020 et 2023. Et le coach d’ajouter : « Ce n’est pas un problème pour moi que le capitaine soit un gardien. »

Encore des blessés

Le petit coup d’arrêt des Jaune et Bleu trouve une partie de son explication dans les multiples blessures subies par le groupe. Certains joueurs ont été plus sollicités que prévus. Boubacar Fofana est toujours blessé. C’est long. « Plus que prévu », convient le coach. On approche des huit semaines d’indisponibilité. C’est une blessure « difficile », tempère Vincent Hognon. Dylan Tavares doit reprendre quelques entraînements la semaine prochaine. Ça va dans le « bon sens ». Julien Vétro est de nouveau disponible.

Le hashtag

Le match sera à suivre sur letrois.info, grâce à la production de la Fédération française de football, dès 19h30, ce vendredi octobre. Sur X, il faut suivre le compte du FC Sochaux-Montbéliard et le hashtag #USCFCSM.

Les manifestants ont fait une halte devant la préfecture du Territoire de Belfort pour une prise de parole de l'intersyndicale. | © Le Trois P.-Y.R.

« En haut des couilles en or, en bas des nouilles encore »

Troisième journée de manifestation depuis la rentrée scolaire de septembre, à Belfort ce jeudi matin. Si le nombre de manifestants est en baisse, la motivation subsiste, attisée par l’incertitude sur le budget 2026. Les slogans en témoignent, parfois avec humour.
Contrôle sécurisé, par badge.

Sécurité économique : 8 bons plans pour les dirigeants d’entreprise

La sécurité économique occupe une place de plus en plus importante dans l’organisation des entreprises et l’identification des risques : ingérences étrangères ; fragilité de sa chaîne d’approvisionnement ; espionnage ; cybercriminalité. L’Esta vient justement de créer une formation dédiée à ces questions. Les entreprises sont au cœur de rivalités étatiques ou commerciales accrues, dans un monde de pénuries, de transformations technologiques et doivent faire face au risque climatique. Sont-elles prêtes ? Le Trois liste les bons plans pour appréhender la sécurité économique.
Mirage 2000-5F de la BA 116 de Luxeuil-Saint-Sauveur, en Haute-Saône. | ©Le Trois – Thibault Quartier

Luxeuil : l’extension de la base aérienne va-t-elle changer l’avenir de la Haute-Saône ?

L’INSEE vient de publier une étude sur le poids économique de la base militaire de Luxeuil sur l’économie et sur les répercussions à attendre de l’extension annoncée à l’horizon 2036, avec l’arrivée de Rafales de dernière génération dotés de l’arme nucléaire. Après un trou d’air en 2030, une réelle dynamique doit se mettre en place, avec la perspective d’effectifs supérieurs à 2000 en 2036, contre un peu plus de 1000 actuellement.

