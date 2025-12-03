FC Sochaux : le gardien Alexandre Pierre prolonge jusqu’en 2028

Jérôme Durain est le nouveau président du conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté. Il a succédé à Marie-Guite Dufay, qui avait lancé une politique ambitieuse autour de l’hydrogène. Il livre son analyse, pour Le Trois, à la veille du forum Hydrogen business for climate. Le socialiste croit toujours aux potentiels de la filière. Mais les défis auxquels elle fait face doit amener à questionner certains investissements, voire à les réorienter en fonction de la dynamique du marché. Il confirme le potentiel de l’export et rappelle l’atout que constitue l’École de l’hydrogène créée en Bourgogne-Franche-Comté.