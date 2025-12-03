PUB
,

FC Sochaux : le gardien Alexandre Pierre prolonge jusqu’en 2028

Alexandre Pierre signant son contrat de prolongation avec le FC Sochaux-Montbéliard.
Alexandre Pierre, gardien du FC Sochaux-Montbéliard prolonge son contrat jusqu'en 2028. | ©FC Sochaux-Montbéliard
En bref

Le gardien du FC Sochaux-Montbéliard, Alexandre Pierre, a prolongé ce mercredi 3 décembre son contrat. Le contrat prévoit qu’il reste dans le club jusqu’en 2028.

Ce mercredi 3 décembre, le gardien du FC Sochaux-Montbéliard, Alexandre Pierre, vient de signer un contrat de prolongation pour rester dans le club jusqu’en juin 2028. Cette saison, le footballeur originaire d’Aubervilliers a joué dix matches de National dont six sans encaisser de but. Alexandre Pierre est arrivé au FC Sochaux-Montbéliard en juillet 2024 après avoir quitté le FC Annecy où il a joué un an. Plus récemment, le gardien de 24 ans s’est qualifié pour la Coupe du Monde 2026 avec son pays, Haïti.

Nos derniers articles

Affiche du festival BO District 2026 avec la programmation.

Festival BO District du Moloco : Shlømø, Flora Fishback et Pawlowski annoncés

Le festival BO District du Moloco vient de dévoiler la programmation de sa troisième édition. L’ambition pour cette année : mélanger les styles et inclure davantage les communes du Pays de Montbéliard.
2700 animaux ont été euthanasiés depuis cinq mois en France en raison de la dermatose nodulaire contagieuse photo d'illustration - Image par Paskvi de Pixabay

Dermatose : un troupeau abattu près de Besançon malgré une mobilisation

Le tribunal administratif de Besançon ayant rejeté les recours, l’abattage de 83 bovins a bien eu lieu ce mardi, dans la ferme de Pouilley-Français, près de Besançon, où une vache infectée par la dermatose nodulaire contagieuse avait été détectée vendredi. La coordination rurale a dénoncé cet abattage.
,
Jérôme Durain, président du conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté.

Jérôme Durain : « Je n’ai pas de doutes sur la filière hydrogène »

Jérôme Durain est le nouveau président du conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté. Il a succédé à Marie-Guite Dufay, qui avait lancé une politique ambitieuse autour de l’hydrogène. Il livre son analyse, pour Le Trois, à la veille du forum Hydrogen business for climate. Le socialiste croit toujours aux potentiels de la filière. Mais les défis auxquels elle fait face doit amener à questionner certains investissements, voire à les réorienter en fonction de la dynamique du marché. Il confirme le potentiel de l’export et rappelle l’atout que constitue l’École de l’hydrogène créée en Bourgogne-Franche-Comté.

Découvrez aussi

Accédez rapidement à une sélection d’articles locaux, proche de chez vous dans le Nord Franche-Comté

Derniers articles
Politique
Économie & Social
Société
Environnement
Culture
Dossiers de la rédaction
letrois articles

Soutenez Le Trois

Aidez-nous à installer et développer un site d’informations en accès gratuit dans le nord Franche-Comté! Letrois.info vous propose de l’info locale de qualité pour vous aider à comprendre les grands enjeux de la région de Belfort-Montbéliard-Héricourt, qui constitue un bassin économique et un bassin de vie au-delà des frontières administratives.

Ok, je donne tous les mois
Ok, je donne une seule fois

Le saviez-vous ?
Votre don est défiscalisable à hauteur de 66%.
En savoir plus

Newsletter

Recevez par email les principales
actualités du nord Franche-Comté,
ainsi que l’information « À la Une » à ne surtout pas manquer !

Vous pouvez vous désinscrire à tout moment. Pour en savoir plus, consultez la page des données personnelles

Proche de chez moi

Retrouvez les derniers articles en lien avec votre commune

Belfort
Héricourt
Delle
Montbéliard
Audincourt
Sochaux
Sélectionner ma commune

Partout avec moi

Téléchargez notre application sur votre smartphone et restez informé !

Téléchargez l'app

Petites annonces immobilières

Toutes les annonces de nos agences partenaires

101 Appartements8 Immeubles52 Maisons16 Terrains
Annonces immobilières

Kiosque

Retrouvez tous les hors-séries de la rédaction autour du nord Franche-Comté.
Emplois, immobilier, industrie… tous les sujets qui vous concernent !

Accéder au kiosque
Nouveau

Agenda

Retrouvez l’agenda des sorties, des animations, des spectacles, des expositions, des fêtes et des manifestations sportives dans le nord Franche-Comté.

Territoire de Belfort
Haute-Saône
Doubs
Tout l'agenda NFC