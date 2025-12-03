FC Sochaux : le gardien Alexandre Pierre prolonge jusqu’en 2028

Ce mercredi 3 décembre, le gardien du FC Sochaux-Montbéliard, Alexandre Pierre, vient de signer un contrat de prolongation pour rester dans le club jusqu’en juin 2028. Cette saison, le footballeur originaire d’Aubervilliers a joué dix matches de National dont six sans encaisser de but. Alexandre Pierre est arrivé au FC Sochaux-Montbéliard en juillet 2024 après avoir quitté le FC Annecy où il a joué un an. Plus récemment, le gardien de 24 ans s’est qualifié pour la Coupe du Monde 2026 avec son pays, Haïti.
