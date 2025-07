Bourogne : Olivier Leduc, nouveau chef de corps du 1er régiment d’artillerie

Une Voie royale. C’est ce que lègue, notamment, le colonel Matthieu Debas à son successeur à la tête du 1er régiment d’artillerie de Bourogne, le colonel Olivier Leduc. En 2024, il avait inauguré un mur d’escalade sur le château d’eau qui trône, altier, dans l’enceinte du quartier Ailleret, à Bourogne. « C’est pour tester le degré d’engagement physique et mental, s’exercer à repousser ses limites. Chaque Fusilier du Roy (surnom des membres du régiment, NDLR) est attendu devant cette Voie royale, exprimait-il lors de l’inauguration, à l’été 2024, juste après l’avoir inauguré, sous leurs yeux (lire notre article).

Sous son commandement, il a cherché à « renforcer l’identité du régiment comme un outil de combat au service de l’armée de terre et de la France ». Il y a eu un effort sur la fidélisation et le sentiment d’appartenance. Plus vieux régiment d’artillerie d’Europe, créé en 1671, le 1er régiment d’artillerie cultive l’exigence et l’excellence. C’est une référence. Et la Voie royale exprimait justement ces différents enjeux, dans une « période charnière » marquée par des tensions géopolitiques très fortes. « Si nous faisons des entraînements durs, ce sont pour de bonnes raisons », relève le colonel Matthieu Debas. La période est également clé, car les autorités ont mis en route le renouvellement du système d’arme du 1er RA. Son lance-roquette unitaire arrive en bout de course ; c’était le seul régiment à être doté de cet équipement capable de tirer des roquettes à 70 km, avec une précision métrique. On attend son successeur (lire notre article) et la modernisation du radar de contre-batterie Cobra.

La période troublée donne sens à l’engagement des Fusiliers du Roy. Mais c’est surtout l’engagement opérationnel du régiment qui appelle à être prêt. Le 1er régiment d’artillerie déploie, en continu, un radar de contre-batterie Cobra au Liban et deux lance-roquettes unitaire (LRU) en Roumanie, dans le cadre de la mission Aigle (notre article) de renforcement du flanc est de l’Otan, face à la Russie. Une centaine d’hommes du régiment est constamment déployée en opération, sur les 750 personnes que compte le 1er RA. Un contrat opérationnel extrêmement exigeant pour l’unité.