Bourogne : les artilleurs au défi de gravir le château d’eau de 37 mètres de haut

« S’élever par l’effort : tout le monde connaît cette maxime. » Le colonel Matthieu Debas, chef du 1er régiment d’artillerie (1er RA) de Bourogne s’adresse à ses troupes, en rang, face à lui. Dans son dos, le château d’eau a changé. L’un des plus hauts murs d’escalade de France vient d’être installé et est inauguré ce mardi 9 juillet. Il monte jusqu’à 25 mètres au-dessus du sol, soit jusqu’à la limite de la réserve du château d’eau. « Pour placer les prises, il a fallu percer. On ne pouvait le faire dans la réserve. Alors, il a fallu trouver une solution pour atteindre le haut du château d’eau », explique Pascal Etienne, le dirigeant de l’entreprise Espace Vertical Sport, qui s’est chargée de la pose de la voie d’escalade.



Pour gravir les derniers mètres, c’est un filet qui est attaché. Une fois arrivé en haut, il faut sonner la cloche pour valider sa montée. Cette piste (le mur d’escalade et le filet), haute de 37 mètres, a été baptisée la « Voie royale », en référence à l’histoire du régiment. « Il a été créé en 1671 par Louis XIV. C’est le plus vieux régiment d’artillerie d’Europe », retrace le lieutenant Timothée, officier communication du régiment.