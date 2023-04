Bourogne : Sébastien Lecornu annonce des investissements pour le 1er régiment d’artillerie

Dernier point important de son intervention, le plan famille 2. 2,5 millions d’euros vont être débloqués dans le Territoire de Belfort pour mieux prendre en compte les mobilités des familles. Pour permettre aux familles de trouver des logements plus facilement, permettre la reconversion professionnelle des anciens et anciennes, permettre l’embauche de conjoints dans des structures… « On peut disposer facilement d’un militaire, mais les enjeux derrière sont nombreux : trouver une crèche, une école, un emploi pour le ou la conjointe, il nous faut mieux nous coordonner.»

Interrogé sur les trois annonces et présent lors de la visite qu’il avait d’ailleurs initié et réclamé au ministre des Armées, Cédric Perrin expose : « Les annonces sont intéressantes. C’est ce que je veux retenir. Mais cela n’empêchera pas des débats dans les mois à venir.» Il complète : « Ce que l’on nous annonce, c’est en fait 69 milliards d’euros par an. Il faut en prendre la mesure, ne pas êtrêe naïf. Il faut mettre en perspective que nos matériels ont vieilli. Que les grands programmes doivent être rénovés, et que cela n’a pas été fait depuis 30 ans.» Il compte bien pousser « plus loin les débats » et faire en sorte que les choses « se fassent rapidement.»