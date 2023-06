Le nouveau chef de corps du 35 va commander un bataillon de l’Otan en Roumanie

Dans les guerres dites asymétriques, l’engagement est celui de petits détachements. « Dans un combat de haute intensité, l’échelle est plus grande, explique le colonel. On est plutôt à l’échelle de la brigade ou de la division, avec plus de masse, de profondeur ou de durée d’actions. » L’attrition est y considérable et la consommation de matériel également. Lors de son passage à Lille, il a remis à plat les nouveaux concepts stratégiques et redéfini les préparations nécessaires. Des préparations qui ont existées. Mais elles remontent à la Guerre froide. Et à cette époque, la France n’était pas dans le commandement intégré de l’organisation du traité de l’Atlantique nord (Otan) ; le général De Gaulle l’avait quitté en 1966 et le retour est effectif depuis avril 2009.