Arabelle Solutions : la CGT dénonce une répression patronale après la grève

Deux salariés d’Arabelle Solutions sont convoqués pour un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire, le 2 décembre. Ces convocations font suite à la grève du mois d’octobre, déclenchée à l’initiative d’un groupe de salariés qui dénonçaient la suppression d’une prime. « On n’a pas appelé à la grève. C’est une mobilisation des travailleurs, replace Damien Pagnoncelli, secrétaire général de l’union départementale de la CGT du Territoire de Belfort. La CGT a ensuite pris ses responsabilités pour accompagner les grévistes dans leur mouvement. Un mouvement qui s’est bien passé. »

Le mouvement de 16 jours a permis d’obtenir une prime de 900 euros pour le personnel non cadre et une prime de 500 euros pour les cadres, non concernés par les bonus (lire notre article). Une prime qui concerne 1 000 salariés indique un délégué syndical de la CGT d’Arabelle solutions. Des délégués syndicaux qui ne souhaitent plus s’exprimer officiellement, inquiets des conséquences que cela peut avoir. « Ces assignations et ces entretiens ne devraient pas avoir lieu », déplore Damien Pagnoncelli. « Une assignation, ce n’est pas rien », replace un syndiqué de la CGT, particulièrement affecté par la situation « d’un camarade » et qui dénonce une forme « d’injustice », alors que la CGT a justement fait, estime-t-elle, son rôle de médiation dans le conflit.

« C’est particulièrement violent », valide Laurent Santoire, délégué syndical central, de la CGT. « Le simple droit des salariés de revendiquer peut coûter très cher », poursuit un délégué syndical. Qui ajoute : « Est-ce sain d’installer un climat de terreur ? » Un autre, de compléter : « Aujourd’hui, psychologiquement, c’est compliqué pour une organisation syndicale… »

« Cette grève est le symptôme de l’absence de dialogue social, analyse Laurent Santoire. « La grève est toujours un échec, abonde Damien Pagnoncelli. Nous ne sommes pas des grèviculteurs. » Dans ce contexte, la CGT demande l’abandon des procédures disciplinaires, la fin des « pratiques d’intimidation » et la reprise d’un dialogue social « respectueux et loyal ».