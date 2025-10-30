Arabelle Solutions : la grève est levée et le tribunal donne raison à la direction

Au final, les salariés ont obtenu une prime de 900 euros pour le personnel non cadre et une prime de 500 euros pour le cadre non concernés par les bonus ; elle doit être versée le 7 novembre. 20 heures, au titre du dialogue social, seront aussi comptabilisés pour les grévistes. « On les accompagnés du mieux qu’on pouvait », a confié, ce jeudi soir, Saïd Bersy, de la CGT. Il salue l’obtention de la prime. Mais constate aussi que certains ont perdu 1 800 euros pour l’obtenir. On ressentait de la fatigue et de la résignation dans la voix du leader syndical. « La procédure judiciaire engagée est clôturée, a indiqué, également, la direction, dans sa communication, illustrant la volonté commune d’avancer dans un climat de respect mutuel. »

Selon nos informations, la procédure judiciaire donnait raison à la direction d’Arabelle Solutions. Le juge condamnait « à libérer les accès au site abritant les locaux de la SAS Arabelle Solutions, tant piétons que véhicules », comme Le Trois a pu le lire dans le délibéré. Le délibéré ordonnait « l’expulsion » du piquet de grève et ouvrait la possibilité de recourir à la force publique au besoin. Subtilité, c’était à compter du 31 octobre 2023, à 7 h. Dans la bouche des syndicats, il y a une forme « d’incompréhension » sur cette décision. Devant le tribunal, mardi, ils estimaient que l’on criminalisait le droit de grève. « La justice est à géométrie variable », regrette Saïd Bersy. Qui ajoute « Le dialogue social chez Arabelle Solutions… (il s’arrête). On verra. » L’amertume est forte.

De son côté, la direction indique : « Nous sommes attachés à un dialogue social de qualité, et nous restons pleinement engagés dans cette démarche. Les activités, qui se sont poursuivies durant cette période, reprennent leur rythme programmé. »