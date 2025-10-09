Nucléaire : un nouveau contrat pour Arabelle solutions en Roumanie

Arabelle solutions enregistre un nouveau contrat, après la signature du projet de Sizewell C (lire notre article). Cette fois-ci, l’entreprise qui fabrique la turbine à vapeur la plus puissante du monde, Arabelle, est retenue pour rénover le turboalternateur de l’unité 1 de la centrale nucléaire de Cernavoda, en Roumanie. C’est la seule centrale nucléaire du pays ; elle compte deux réacteurs et est installée le long du Danube. Elle est située dans le sud-est du pays et fournit environ 20 % de la demande nationale en électricité, informe Arabelle solutions dans un communiqué de presse.
La société nationale roumaine de production d’électricité, qui exploite la centrale, veut prolonger la durée de vie opérationnelle de cette tranche nucléaire, mise en service en 1996. Arabelle solutions assure de la maintenance de la centrale depuis plusieurs années. L’entreprise a notamment rénové des composants de la ligne d’arbres de la turbine à vapeur.
L'unité doit redémarrer en 2030
« Ce contrat illustre notre engagement à fournir des technologies éprouvées, fiables et innovantes, permettant l’exploitation sûre et durable des actifs nucléaires, tout en garantissant une production d’électricité fiable et bas carbone pour les générations futures », salue Catherine Cornand, présidente d’Arabelle solutions. Le savoir-faire de l’entreprise doit permettre d’optimiser cet équipement qu’est le turbo-alternateur, qui transforme l’énergie mécanique de la turbine en énergie électrique, transmise ensuite dans le réseau.
« Le programme de rénovation couvre l’ensemble des phases du projet, depuis les études d’ingénierie et la fabrication, jusqu’au démontage sur site des systèmes existants, l’installation des nouveaux équipements et les opérations de maintenance à long terme », détaille Arabelle solutions. L’unité doit redémarrer en 2030.
Arabelle solutions est l’entité issue du rachat, par EDF, de la branche nucléaire de General Electric, qui avait été cédée par Alstom en 2015 (lire notre article). L’électricien a finalisé l’acquisition le 31 mai 2024.
- À découvrir : notre magazine sur la filière nucléaire de Bourgogne-Franche-Comté, « Une région d’excellence nucléaire » – https://letrois.info/kiosque/bourgogne-franche-comte-une-region-dexcellence-nucleaire/