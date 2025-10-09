Nucléaire : un nouveau contrat pour Arabelle solutions en Roumanie

Arabelle solutions enregistre un nouveau contrat, après la signature du projet de Sizewell C (lire notre article). Cette fois-ci, l’entreprise qui fabrique la turbine à vapeur la plus puissante du monde, Arabelle, est retenue pour rénover le turboalternateur de l’unité 1 de la centrale nucléaire de Cernavoda, en Roumanie. C’est la seule centrale nucléaire du pays ; elle compte deux réacteurs et est installée le long du Danube. Elle est située dans le sud-est du pays et fournit environ 20 % de la demande nationale en électricité, informe Arabelle solutions dans un communiqué de presse.

La société nationale roumaine de production d’électricité, qui exploite la centrale, veut prolonger la durée de vie opérationnelle de cette tranche nucléaire, mise en service en 1996. Arabelle solutions assure de la maintenance de la centrale depuis plusieurs années. L’entreprise a notamment rénové des composants de la ligne d’arbres de la turbine à vapeur.