Arabelle solutions fournit 2 turbines à une nouvelle centrale nucléaire anglaise

Centrale nucléaire de Sizewell C, en Angleterre.
Projet de centrale nucléaire de Sizewell C, en Angleterre. | ©DR
Arabelle solutions fournira deux îlots turbines complet à la centrale nucléaire britannique de Sizewell C, en Angleterre, annonce l’entreprise dans un communiqué de presse. Soit une puissance de production de 3,2 gigawatts d’électricité.

Au mois de juillet, EDF a confirmé son investissement dans le projet de centrale nucléaire de Sizewell C, dans l’est de l’Angleterre. Une première centrale y a fonctionné de 1966 à 2006. Une seconde y est active depuis 1995 ; elle est exploitée par EDF energy, filiale d’EDF en Angleterre, depuis 2009. La troisième unité qui doit donc être construite par EDF aura une technologie EPR (réacteurs à eau pressurisée européens).

Arabelle solutions fournira à ce projet de Sizewell C deux îlots turbines complets, confirme l’entreprise dans un communiqué de presse. Le contrat a été signé ce mardi, à Londres. Un îlot turbine comprend notamment la fameuse turbine à vapeur Arabelle (lire notre article), ainsi qu’un alternateur, transformant l’énergie mécanique de la turbine en énergie électrique. Chaque ligne d’arbre de la turbine mesurera environ 70 mètres de long et comprendra un module haute pression, un module moyenne pression et trois modules basse pression indique l’entreprise. La puissance de production de ce double îlot est de 3,2 gigawatts d’électricité.

« Chaque salle des machines sera équipée d’une turbine à vapeur Arabelle dotée d’une aube de dernier étage de 75 pouces, d’un alternateur GIGATOP de 1,7 GW, ainsi que le circuit eau-vapeur avec l’ensemble de ses échangeurs thermiques, ses pompes et équipements auxiliaires », détaille Arabelle solutions.  

Catherine Cornand, présidente d'Arabelle solutions, signe la fourniture de deux îlots turbine complet pour la centrale nucléaire de Sizewell C.
Catherine Cornand, présidente d'Arabelle solutions, signe la fourniture de deux îlots turbine complet pour la centrale nucléaire de Sizewell C. | ©Arabelle solutions

Réplique du projet d’Hinkley Point C

 « Ces deux turbines fourniront à terme suffisamment d’énergie bas carbone pour alimenter jusqu’à six millions de foyers », précise Nigel Cann, co-directeur général de Sizewell C. La centrale doit fonctionner, quand elle sera installée, pendant 60 ans. “Notre engagement s’inscrit également dans la durée, avec un soutien au développement des compétences et à la formation de la main-d’œuvre, afin d’accompagner les ambitions nucléaires du Royaume-Uni pour les générations à venir », commente Catherine Cornand, présidente d’Arabelle solutions, citée dans le communiqué. « Je suis ravi qu’une entreprise aussi expérimentée et dévouée qu’Arabelle Solutions ait remporté ce contrat », a noté encore Nigel Cann,.

Sizewell C applique la même technologie qu’Hinkley Point C, en cours de construction dans l’ouest de l’Angleterre. Arabelle solutions y fournit aussi des équipements. Une expérience saluée par les acteurs de ce deal. « En bénéficiant de la réplication des deux EPR (d’Hinkley Point, NDLR) et des enseignements tirés, tout en intégrant des améliorations continues dans la conception, la fabrication et les essais, Arabelle Solutions contribuera à un processus de construction plus efficace”, estime l’entreprise. “Nos équipes vont capitaliser sur ce savoir-faire. Afin d’atteindre les meilleures performances possibles, la turbine intégrera à nouveau une aube de dernier étage de 75 pouces, la plus longue jamais réalisée”, souligne Cédric Couffignal, vice-président Exécutif, Nouvelles Constructions chez Arabelle Solutions.

Arabelle solutions est l’entité issue du rachat, par EDF, de la branche nucléaire de General Electric, qui avait été cédée par Alstom en 2015 (lire notre article). L’électricien a finalisé l’acquisition le 31 mai 2024. 

