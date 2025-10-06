Arabelle solutions fournit 2 turbines à une nouvelle centrale nucléaire anglaise

Au mois de juillet, EDF a confirmé son investissement dans le projet de centrale nucléaire de Sizewell C, dans l’est de l’Angleterre. Une première centrale y a fonctionné de 1966 à 2006. Une seconde y est active depuis 1995 ; elle est exploitée par EDF energy, filiale d’EDF en Angleterre, depuis 2009. La troisième unité qui doit donc être construite par EDF aura une technologie EPR (réacteurs à eau pressurisée européens).

Arabelle solutions fournira à ce projet de Sizewell C deux îlots turbines complets, confirme l’entreprise dans un communiqué de presse. Le contrat a été signé ce mardi, à Londres. Un îlot turbine comprend notamment la fameuse turbine à vapeur Arabelle (lire notre article), ainsi qu’un alternateur, transformant l’énergie mécanique de la turbine en énergie électrique. Chaque ligne d’arbre de la turbine mesurera environ 70 mètres de long et comprendra un module haute pression, un module moyenne pression et trois modules basse pression indique l’entreprise. La puissance de production de ce double îlot est de 3,2 gigawatts d’électricité.

« Chaque salle des machines sera équipée d’une turbine à vapeur Arabelle dotée d’une aube de dernier étage de 75 pouces, d’un alternateur GIGATOP de 1,7 GW, ainsi que le circuit eau-vapeur avec l’ensemble de ses échangeurs thermiques, ses pompes et équipements auxiliaires », détaille Arabelle solutions.