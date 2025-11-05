PUB

Arabelle Solutions se lie à un industriel chinois pour la maintenance de Taishan

Centrale nucléaire de Taishan, en Chine | ©EDF Energy
Arabelle Solutions vient de signer un accord de collaboration avec Dongfang Electric corporation, fabricant chinois d’équipements énergétiques, pour la maintenance de la centrale nucléaire de Taishan.

Arabelle Solutions vient de signer un accord avec Dongfang Electric corporation, entreprise chinoise spécialisée dans la fabrication d’équipements électriques. Cet accord concerne la maintenance des tranches 1 et 2 de la centrale nucléaire de Taishan (Chine), en service depuis 2018 ; il a été signé à l’occasion du World nuclear exhibition (WNE), le grand Salon du nucléaire civile organisé à Paris du 4 au 6 novembre. La centrale avait plébiscité la turbine Arabelle (notre article) pour le fonctionnement de ses îlots conventionnels.

Le contrat, signé pour dix ans, « porte sur la turbine à vapeur de 1 750 MW de la centrale et ses équipements associés, notamment le turboalternateur, le condenseur, les réchauffeurs basse pression et le séparateur-surchauffeur de vapeur (MSR) », détaille Arabelle Solutions dans son communiqué de presse. Ce contrat est une continuité. Les entreprises dont Arabelle Solutions est l’héritière, ont participé à la construction (Alstom puis General Electric) des turboalternateurs d’origine de la centrale de Taishan) et à des opérations de maintenances.

Arabelle Solutions signe un contrat avec Dongfang Electric corporation pour la maintenance de la centrale nucléaire de Taishan. | ©Arabelle Solutions

Déjà des contrats de construction et de maintenance

« Garantir l’exploitation sûre et durable des centrales nucléaires est essentiel pour assurer une production d’électricité fiable et bas carbone pour les générations futures », a commenté Catherine Cornand, présidente d’Arabelle Solutions. « Arabelle Solutions dispose d’une solide expertise dans la fourniture de services essentiels visant à entretenir, optimiser et prolonger la durée de vie des centrales nucléaires à travers le monde », note, pour sa part, Arnaud Westrelin, vice-président exécutif, pour l’entité Services, chez Arabelle Solutions.

Ces derniers mois, Arabelle Solutions a annoncé de nombreux nouveaux contrats, notamment pour le projet de Sizewell C en Angleterre (lire notre article) et pour de la maintenance, comme en Roumanie (lire notre article).

Arabelle Solutions compte 3 300 collaborateurs, répartis dans 16 pays.

