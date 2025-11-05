Arabelle Solutions se lie à un industriel chinois pour la maintenance de Taishan

Arabelle Solutions vient de signer un accord avec Dongfang Electric corporation, entreprise chinoise spécialisée dans la fabrication d’équipements électriques. Cet accord concerne la maintenance des tranches 1 et 2 de la centrale nucléaire de Taishan (Chine), en service depuis 2018 ; il a été signé à l’occasion du World nuclear exhibition (WNE), le grand Salon du nucléaire civile organisé à Paris du 4 au 6 novembre. La centrale avait plébiscité la turbine Arabelle (notre article) pour le fonctionnement de ses îlots conventionnels.

Le contrat, signé pour dix ans, « porte sur la turbine à vapeur de 1 750 MW de la centrale et ses équipements associés, notamment le turboalternateur, le condenseur, les réchauffeurs basse pression et le séparateur-surchauffeur de vapeur (MSR) », détaille Arabelle Solutions dans son communiqué de presse. Ce contrat est une continuité. Les entreprises dont Arabelle Solutions est l’héritière, ont participé à la construction (Alstom puis General Electric) des turboalternateurs d’origine de la centrale de Taishan) et à des opérations de maintenances.