Arabelle, la fée électricité

La turbine à vapeur Arabelle tire son nom d’un acronyme, Alstom RAteau Belfort. Auguste Rateau (1863-1930) est un ingénieur, industriel et « père » de la turbine à action, dont la turbine Arabelle tire certaines de ses caractéristiques. La turbine est principalement fabriquée à Belfort, d’où l’évocation de la cité du Lion. La société Rateau a été intégrée à Alstom en 1976. Ses locaux de La Courneuve, rue Rateau, sont toujours intégrés à la société qui fabrique la turbine Arabelle, dont l’entité juridique est aujourd’hui Arabelle solutions. Son développement a débuté à la fin des années 1970. Elle équipe les centrales françaises depuis le palier N4 (à Chooz, dans les Ardennes, et Civaux dans la Vienne), dont l’exploitation commerciale a débuté au début des années 2000 ; elle équipe aussi l’EPR de Flamanville (Manche). C’est Arabelle qui a, également, été plébiscitée par les Anglais et les Chinois pour les centrales nucléaires d’Hinkley Point et de Taishan.