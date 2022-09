Stellantis : la CFE-CGC remontée contre la communication de la direction

Stellantis va verser 1 000 euros de « prime de partage de la valeur » à ses salariés gagnant jusqu’à deux fois le Smic, soit 60 % des effectifs, intérimaires compris. Ceux touchant plus de deux fois le Smic recevront 500 euros. Tous les salariés auront aussi la possibilité de monétiser jusqu’à 3 jours de RTT, soit 400 euros en moyenne pour un ouvrier et 600 euros pour un cadre rappelle l’agence de presse, ce jeudi. C’est ainsi que la direction obtient le 1 400 euros : 1 000 euros qui concerne 60 % des salariés et la monétisation de 3 jours de RTT qui représente 400 euros en moyenne pour un ouvrier. Ce n’est donc pas une prime de 1 400 euros supplémentaire.

Le syndicat met en résonance ces primes avec les bénéfices records du groupe au premier semestre, annoncés récemment. « Après les annonces d’un bénéfice semestriel de 8 milliards, représentant 30 000 euros par salariés « Monde » et le rachat des actions Stellantis à GM avec une partie de la trésorerie du Groupe pour la coquette somme d’un milliard d’euros, soit plus de 3500 euros par salariés « Monde », l’annonce des montants de la prime de « non-partage » de la valeur a provoqué la stupéfaction », replace le syndicat catégoriel.

Il termine en demandant une hausse des salaires, comme les autres syndicats. « Il est urgent de partager équitablement les richesses de l’entreprise », rappelle Christelle Toillon. Les négociations annuelles vont s’ouvrir dès le mois de décembre a confirmé la direction de Stellantis, mardi.