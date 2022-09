Stellantis : une production de packs batteries lancée en 2023 à Sochaux

L’électrification des gammes automobiles de Stellantis se poursuit et l’adaptation du process industriel également. Depuis le mois d’août, l’usine accueille un atelier prototype d’assemblage batterie (notre article). Mais à partir de mars 2023, « le site de Sochaux passe la vitesse supérieure vers l’électrification », indique la direction de l’usine, à la sortie du comité social et économique (CSE) du mois de septembre, organisé ce jeudi.

C’est une nouvelle activité qui est internalisée. Au printemps prochain, Sochaux produira en série des packs batteries pour les futurs véhicules hybrides PHEV (rechargeable) et 100 % électrique (BEV). « C’est de l’activité supplémentaire pour Sochaux », souligne une porte-parole de l’usine, jointe par téléphone. Et de poursuivre : « On se met en ordre de marche pour accueillir les nouvelles énergies. »