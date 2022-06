Stellantis : Sochaux accueille un atelier prototype d’assemblage batteries

L’atelier sera doté de deux lignes de fabrication de batterie, ainsi que d’une zone d’expertise. Il fabriquera 60 batteries par mois, soit le double de la capacité de production de l’actuel atelier de Vélizy. « Dix personnes disposant des habilitations spécifiques requises ont été́ recrutées », indique la direction. Et de poursuivre : « Cette nouvelle activité sur le site de Sochaux nous permettra de gagner en efficacité puisque l’atelier prototype produira des batteries qui seront consommées juste quelques mètres plus loin, à l’Atelier Pilote où seront assemblés les premiers VRS électriques du projet CDPO. » Ce nouvel investissement permet « de poursuivre le développement des véhicules électriques et l’adaptation des installations », salue Laurent Oechsel, délégué syndical central suppléant, de la CFE-CGC.

Cet investissement avoisine 250 000 euros. 10 millions d’euros d’investissement annuel sont aussi annoncés pour la partie recherches et développement.