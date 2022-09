La prime ne calme pas les esprits chez Stellantis

« L’ensemble des mesures mises en oeuvre par Stellantis au cours de l’année 2022 aboutit à 6,8% d’amélioration du pouvoir d’achat pour les salariés gagnant jusqu’à deux Smics », a réagi auprès de l’AFP le DRH de Stellantis France, Bruno Bertin. « 1.000 euros, c’est une somme pour les salariés qui l’ont, mais pour autant, le vrai combat demain, ce seront les NAO », a insisté le délégué syndical central CFTC, Frédéric Lemaytch. D’après lui, les racines de la colère sont à trouver du côté des ouvriers travaillant en équipe de nuit et bénéficiant de primes qui font passer leur salaire juste au-dessus de deux fois le Smic.

Or la « prime de partage de la valeur » est divisée par deux et passe à 500 euros pour tous les salariés gagnant plus que cette somme. Si la direction ne se dit pas inquiète et assure qu’il s’agit d’un mouvement « d’une heure, non reconductible et pas sur tous nos sites », la CGT appelle à intensifier la mobilisation.

« On appelle à poursuivre les débrayages, à ce qu’ils s’amplifient et prennent le chemin de la grève le plus rapidement possible », a insisté Jean-Pierre Mercier, figure syndicale du groupe qui se présente comme le porte-parole de la CGT Stellantis.