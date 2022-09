Pouvoir d’achat : Stellantis versera 1 400 euros supplémentaires à ses salariés

« Ces mesures sont nécessaires et urgentes, convient la CFE-CGC du site de Sochaux, mais elles ne représentent qu’une première étape limitée de la prise en compte des difficultés financières importantes pour une partie des salariés. » Selon le syndicat, seulement une augmentation salariale sera une garantie « pour préserver le pouvoir d’achat ». Le syndicat attend une ouverture rapide des négociations et demande l’intégration d’une claude de « revoyure obligatoire », « se déclenchant automatiquement lorsque le SMIC subit deux augmentations dans la même année, comme cela est déjà le cas en 2022 ». Depuis plusieurs semaines, les salariés manifestaient une certaine attente de la part de la direction pour faire face à l’inflation, comme Le Trois l’avait relayé (lire notre article). Des ultimatums avaient même été prononcés.



La CFDT apprécie ce « premier pas », mais indique que cela ne répond pas à ses attentes. « L’augmentation des salaires est une nécessité, on ne résoudra pas le problème du pouvoir d’achat et de l’inflation à coup de primes », argue le syndicat. Et d’ajouter : « Ce n’est pas le partage des bénéfices qui doit assurer le maintien du pouvoir d’achat, c’est la revalorisation des salaires. Le salaire reste la référence de calcul pour le chômage, la maladie, la retraite. Les cotisations associées permettent de faire fonctionner notre assurance chômage, notre assurance maladie, notre mutuelle, notre contrat prévoyance, notre régime de retraites. »

La CGT, cette annonce ne répond pas non plus aux attentes. « C’est trop peu », déplore Jérôme Boussard.