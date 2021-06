Régionales : au coeur du débat d’entre-deux tour avec les 4 finalistes

Christophe Beck (France Bleu) et Thibault Quartier (LeTrois.info) ont animé le débat. Denis Thuriot et Gilles Platret se sont échangés quelques mots cordiaux, avant d’entrer en scène dans le studio feutré de France Bleu, où Julien Odoul était déjà bien installé depuis une demi-heure, entre deux interviews avec France Inter et France 2. Garder les masques, les enlever ? On les garde encore un peu chez France Bleu, question de sureté. Note d’humour, puisque les candidats ont été tirés au sort pour l’attribution de la parole… Et le tirage a donné Marie-Guite Dufay en première, Julien Odoul en deuxième et Denis Thuriot en dernier, comme pour les résultats du premier tour.

Premier point abordé : l’abstention. Sujet d’inquiétudes et de débats qui ne cesse d’être soulevé depuis dimanche. Marie-Guite Dufay, première intervenante, dénonce une « gifle démocratique » regrettant la mauvaise distribution des professions de foi, opérée par Adrexo (retrouvez nos enquêtes, ici et ici). Quant à Julien Odoul, il préfère employer le terme de « désenchantement démocratique » d’une « classe populaire maltraitée socialement par Emmanuel Macron ». Des propos coup-de-poing de la tête de liste Rassemblement national en Bourgogne-Franche-Comté qui n’ont pas cessé durant tout le débat. Et des positions qui irritent Denis Thuriot, représentant de la majorité présidentielle : « Je ne peux pas entendre que les électeurs ont été maltraités. »