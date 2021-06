Professions de foi : on attend du mieux, mais l’inquiétude persiste à quelques jours du second tour

Contactée ce mardi, la société Adrexo ne souhaite pas s’exprimer, préférant se concentrer sur les distributions des documents du second tour. Dans un communiqué de presse national publié ce lundi, la société s’engage à « renouveler l’engagement de ses équipes sur le terrain pour mener la partie de la distribution qui lui a été confiée, soit 7 régions et 51 départements. ». La société avance comme raison des défaillances une « cyberattaque », en mai, qui a perturbé les qualités informatiques et opérationnelles. « Dans le cadre de la distribution du second tour de la propagande électorale, Adrexo a intégralement stabilisé ses systèmes d’informations et a renforcé son dispositif de gestion et d’encadrement avec la mise en place d’un suivi de campagne spécifique au niveau local », promet l’entreprise.

Le 16 juin, le préfet du Territoire de Belfort et le secrétaire général de la préfecture ont rencontré le directeur régional de la société, « afin d’apporter des mesures correctives aux errements, trop nombreux, rencontrés lors de la distribution de la propagande du premier tour », apprend-t-on auprès de la préfecture. Selon cette dernière, le directeur régional d’Adrexo a reconnu « des défaillances dans le reporting quotidien qui aurait dû être adressé aux services préfectoraux ». Au niveau régional, et selon le bureau du préfet, Adrexo s’est notamment engagé à doubler ses effectifs pour effectuer la distribution. Selon un courrier de la préfecture du Territoire de Belfort envoyé à tous les maires du département, dont Le Trois a eu connaissance, des agents de l’État effectueront des contrôles au sein du site de distribution d’Adrexo, à Étupes, mais aussi lors des distributions, avec le soutien des forces de l’ordre. Le mail de la préfecture insiste également sur le fait que les distributions pourront se faire jusqu’à samedi soir. Il ne faut donc pas hésiter à relever sa boîte aux lettres dimanche, jour de scrutin. Les inquiétudes fusent autour de ce détail chez les maires. « On ne devrait pas payer le prix demandé vu la qualité du service », argue, finalement, Olivier Chrétien.