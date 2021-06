Élections : la mise sous pli et l’envoi des professions de foi pointés du doigt [enquête]

En 2017, quelques départements avaient déjà opté pour des opérateurs privés pour distribuer les plis. Une mission assurée alors par la société Koba. De nombreux dysfonctionnements avaient été constatés. Une situation qui avait entrainé de nombreux contentieux devant le Conseil constitutionnel. Dans une décision du 21 février 2019, les Sages estimaient qu’ « il conviendrait, pour l’avenir, de sécuriser davantage les opérations de mise sous pli et d’acheminement des documents électoraux ». Selon Public Sénat, 80 % des préfectures externalisaient la mise sous pli en 2017, contre 50 % en 2012. Aujourd’hui, tous les acteurs assurent que les opérateurs suivent un cahier des charges définis par le ministère de l’Intérieur.

La préfecture assure que les 336 plis récupérés dans le bois d’Hérimoncourt sont en cours de distribution. Ce que confirme Adrexo. Par contre, tant qu’il n’y a pas de liste précise des enveloppes non adressées, impossible de faire redistribuer les plis détruits ; redistribuer à l’ensemble du canton n’est pas à l’ordre du jour. Cédric Perrin a porté plainte contre la société et contre la personne chargée de la distribution. L’entreprise a remercié son collaborateur et a porté plainte contre lui. « Avec des plis volontairement et sciemment abonnés, il y a une rupture des clauses [du contrat], estime Mathieu Gatineau, secrétaire général de la préfecture. Le marché n’est pas respecté. » Adrexo, joint par téléphone, rappelle que tous ses distributeurs signent un document « de responsabilité », « pour faire comprendre que cette distribution est importante et stratégique ».

La société n’élude pas cet échec, le « prend au sérieux », mais modère sa portée. « Quand nous sommes dans une organisation, des dysfonctionnements, il peut y en avoir, note-t-elle. Nos process sont extrêmement encadrés. Notre organisation fonctionne, sinon nous n’aurions pas pu prétendre à cet appel d’offre. » On sent quand même que le dossier est sensible et que des ajustements sont à prévoir. La préfecture goûte peu à la situation. Elle attend un suivi quotidien des distributions, ce qui n’est pas encore le cas confirme une source interne. « La préfecture examine de près [la situation] confirme Mathieu Gatineau. Il faut être exigeant. »

Ce professionnalisme vanté par Adrexo, d’autres en doute. « Les distributions de profession de foi ont été faite avec désinvolture », s’insurge Alexandre Mançanet. Cédric Perrin, qui rappelle depuis une semaine qu’il a travaillé étant jeune à La Poste, est sur le même ton. « Le travail à La Poste, ça s’apprend. Cela ne s’improvise pas. Adrexo travaille avec des intérimaires. La Poste a une légitimité pour ça », tance le sénateur. Ils sont nombreux à dénoncer des problèmes de « formation » des livreurs, leur manque de « connaissance » du terrain et le faible « maillage » du territoire d’Adrexo. Et le sénateur de rappeler que l’entreprise traite habituellement des plis sans destinataire identifié. « Les équipes s’arcboutent pour que les distributeurs soient correctement formés », répond Adrexo.

Ces dysfonctionnements sont réels. Mathieu Gatineau concède un « problème de performance dans l’action publique », mais il refuse que tout le système soit remis en cause. Et insiste pourque le fait divers d’Hérimoncourt ne soit pas placé au même niveau que les erreurs de distribution dans les villages. « À part Delle, on ne peut pas dire que la mission n’est pas remplie », ajoute-t-il. Et la distribution ne concerne qu’une petite partie de la machinerie, entre la mise sous pli en Eure-et-Loir, le transport jusqu’au Territoire de Belfort, l’envoi des professions de foi par Adrexo aux électeurs et des bulletins de vote aux mairies par La Poste. La préfecture invite toutefois les maires à faire constater, si un souci survient, par la gendarmerie les problèmes de distribution et à prévenir la préfecture. Sur ces situations, la préfecture demande un écrit, une photo et l’assurance, ensuite, que les plis sont bien distribués.