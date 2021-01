Nord Franche-Comté : « Devenir la capitale mondiale de l’hydrogène »

L’idée est née il y a un an. On l’imaginait difficile à mettre en place : organiser un Salon dédié à l’hydrogène à Belfort. Un lieu où l’on crée un lien entre les collectivités, les chercheurs et les industries. C’est aujourd’hui le cas. Certes, la crise sanitaire n’a pas permis d’organiser « physiquement » ce rendez-vous, mais les tables rondes et les entretiens mis sur pied par le Pôle véhicules du futur sont maintenus sous un format numérique. Et un nouveau rendez-vous a été programmé en septembre, à Belfort, pour se retrouver. Le forum revendique plus de 1 000 participants. Plus de 400 personnes ont suivi la table ronde n°1, ce mercredi matin, abordant les écosystèmes privés et publics structurants.

Le déploiement de la filière hydrogène a connu un sacré coup d’accélérateur en 2020, bénéficiant du plan de relance, acté au cœur de la crise sanitaire et économique ; 7,2 milliards d’euros sont fléchés par l’État vers cette filière d’ici 2030. Dans le nord Franche-Comté, l’enjeu de ce forum « est de montrer ce que nous savons faire », insiste Damien Meslot, maire de Belfort et président du Grand Belfort. Il veut que le nord Franche-Comté devienne « la capitale mondiale de l’hydrogène ». « C’est un territoire avec une très forte appétence pour développer beaucoup de briques de la filière hydrogène », valide Marie-Guite Dufay, présidente du conseil régional Bourgogne-Franche-Comté, labellisé territoire d’hydrogène depuis 2016 (notre article). Une présidente qui insiste aussi pour déjà penser aux formations nécessaires afin de répondre aux futurs besoins.