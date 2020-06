Municipales : le deuxième tour dans le Territoire de Belfort, le Doubs et la Haute-Saône

https://letrois.info/actualites/politique/territoire-de-belfort-doubs-haute-saone-les-municipales-en-direct/Bart, Bavilliers, Belfort, Couthenans, Héricourt, Mandeure et Valentigney. Sept communes du nord Franche-Comté sont concernées par le deuxième tour des élections municipales 2020. Tous les autres conseillers municipaux ont été élus le 15 mars, à l’occasion d’un premier tour marqué par le début de la crise du coronavirus et son corollaire : une abstention record. L’abstention est d’ailleurs l’une des premières questions qui se posent à l’ouverture de ce scrutin. La crainte du virus resposable du covid-19 sera-t-elle plus forte que la mobilisation citoyenne.