Hydrogène : 400 recrutements d’ici 2026 en Bourgogne-Franche-Comté

De ces premières constatations, le conseil régional Bourgogne-Franche-Comté a commandé une étude* au cabinet Emfor portant sur les compétences et formations nécessaires pour répondre aux enjeux de déploiement de la filière hydrogène. « C’est un travail extrêmement fin », observe Océane Charret-Godard, vice-présidente en charge des lycées, de l’offre de formation, de l’apprentissage et de l’orientation au conseil régional Bourgogne-Franche-Comté. « S’engager dans un tel projet nécessite de s’interroger sur les compétences et les systèmes de formation, initiaux et continus », justifie l’élue. « Et ce travail de diagnostique était demandé et attendu par les acteurs économiques », poursuit-elle. C’est une étape essentielle « pour conduire une stratégie ».

Selon l’étude, on cherche aujourd’hui principalement des ingénieurs et des cadres, car nous sommes dans une phase d’innovation. Mais ce constat va vite évoluer avec l’industrialisation. « Sur l’ensemble de la période 2021-2026, les besoins de recrutements concernent pour près de la moitié les ouvriers (47 %). Les ingénieurs-cadres arrivent en seconde position (29 %) suivis par les techniciens (23 %) », précise l’étude que Le Trois a consulté. Selon elle, trois compétences principales sont recherchées par les entreprises : analyse du marché́, négociation, achats ; qualité́, amélioration continue ; et commerce technique.

Après avoir sollicité les entreprises, on estime à 400 les besoins de recrutement, dans la région, d’ici 2026, dans la filière hydrogène ; 300 concerne .McPhy. L’industriel doit construire une usine d’électrolyseurs à l’Aéroparc de Fontaine, dans le Territoire de Belfort. Il a reçu la confirmation d’obtenir des subventions exceptionnelles pour se développer lors du déplacement d’Emmanuel Macron à Belfort, le 10 février (lire notre article).