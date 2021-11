David Markezic (IUT Belfort-Montbéliard) : « Nous répondons à des besoins locaux »

David Markezic – L’hydrogène fait partie de ces adaptations locales que nous souhaitons transversales. Nous avons dix BUT – donc 10 spécialités – dans le tertiaire, le secondaire et le quaternaire. L’objectif, c’est de viser un ensemble de métiers possibles et de compétences dédiées, qui vont devoir être développées sur les trois années du BUT. Pour certains BUT, ce seront des compétences très ciblées et très techniques. Pour d’autres, ce sera plutôt de l’acculturation. L’idée est de construire le parcours de formation en ayant des connaissances et des compétences sur ce domaine, parce que dans le nord Franche-Comté nous sommes dans une projection forte au niveau économique. Nous souhaitons proposer des opportunités pour nos étudiants, mais aussi pour les entreprises. Elles ont besoin de salariés qualifiés, d’étudiants qui sortent de formation et qui soient les plus aptes à réussir leur insertion professionnelle. Et notre enjeu, c’est de les former à ces métiers.