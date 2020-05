General Electric : l’intersyndicale échange avec Bercy mercredi

« Nous attendons que le Gouvernement se positionne, en particulier sur le non-respect des accords d’octobre 2019 », interpelle Philippe Petitcolin, secrétaire du comité social et économique (CSE) de l’entité turbines à gaz de General Electric. Les accords d’octobre 2019 enregistrent le plan social de 485 départs (contre 792 initialement), en contrepartie duquel on projette un projet industriel pour Belfort. On acte aussi le départ d’une ligne de production vers la Hongrie. Mais on amorce en parallèle une diversification vers l’aviation avec 200 emplois à la clé, pour conserver les compétences dans le territoire. « On estime qu’on a joué le jeu en acceptant le retrait de la plainte, le PSE et la fermeture de bâtiments pour faire des économies », rappelle Philippe Petitcolin.