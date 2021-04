General Electric : la direction prête à « sauver » 94 postes sur 238

« Cette proposition n’est pas suffisante pour régler nos problèmes », observe Christian Mougenot, notamment celui de la charge. « Cela va être difficile pour ceux qui restent », redoute le délégué syndical. Au niveau européen, quelques postes ont été sauvegardés dans les compensateurs synchrones et les supraconducteurs note le délégué syndical CFDT. Ils se retrouvent dans les 94. Mais la proposition ne va pas plus loin sur « l’élargissement du périmètre » et la diversification, observe Laurent Humbert. Les élus syndicaux n’ont eu aucune infos concernant la proposition de l’activité de maintenance des alternateurs.

« Les échanges avec la direction ont été sérieux, reconnait Laurent Santoire, de la CGT. Mais cela ne satisfait pas à l’enjeu industriel. » La mobilisation de ce vendredi 16 avril doit permettre d’aller plus loin. « Dans des secteurs, il y a trop d’emplois supprimés, déplore encore Laurent Santoire. Il y a un vrai enjeu de filière. » « On ne va pas en rester là », embraie Christian Mougenot. Les négociations vont se poursuivre pour améliorer les conditions de départ et limiter encore le plan. La volonté des représentants des personnels est aussi d’empêcher des départs contraints. Certains militent également pour pousser une gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences (GPEC) pour limiter « la perte des compétences », une donnée essentielle dans la projection d’un rachat.

Invités à se joindre à la mobilisation (notre article), des élus ont confirmé leur présence, à gauche comme à droite. Le maire Les Républicains de Belfort, Damien Meslot, est notamment attendu apprend-t-on auprès d’une source syndicale. « On peut franchir une nouvelle étape avec la mobilisation », estime Laurent Santoire.

Sollicité, General Electric n’a pas fait de commentaires.