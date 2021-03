GE : les salariés de la branche nucléaire manifestent contre la suppression d’emplois

Bruno Le Maire, ministre de l’Économie, a accordé une longue interview à L’Est Républicain. General Electric a pris un certain nombre d’engagements vis-à-vis de l’État et de ses salariés. Ils doivent être tenus. Je veille à leur strict respect. J’ai écrit la semaine dernière au président de General Electric, Larry Culp, pour lui faire part de nos attentes et lui indiquer que l’État français, garant de ces accords, veillerait au strict respect des engagements qu’a pris son entreprise« , répond notamment Bruno Le Maire, questionné au sujet du respect des accords signés en 2014 et en 2019, notamment vis-à-vis de la localisation à Belfort de centres de décision. Il attend aussi des investissements dans l’outil de production, notamment autour de l’hydrogène. Concernant la réindustrialisation, le ministre de l’Économie montre son soutien au projet d’implantation de l’usine McPhy dans le territoire ; l’industriel doit dévoiler son choix final avant l’été. Trois régions sont en balance. Mais s’il s’installe dans le nord Franche-Comté, McPhy percevra 10 millions d’euros du fonds Maugis. Bruno Le Maire a réaffirmé une position du Gouvernement sur le nucléaire : « Le nucléaire est l’énergie stratégique pour l’indépendance du pays. » Questionné sur la branche nucléaire de General Electric, touchée par un important plan social, et sur le périmètre d’un éventuel rachat, le ministre a répondu : « Nous voulons évidemment un périmètre qui soit techniquement et industriellement cohérent. » Le ministre confirme donc les réflexions autour d’une « solution souveraine pour les turbines Arabelle dans un périmètre qu’il reste à déterminer », dit-il à L’Est Républicain. « C’est un choix financièrement, politiquement, stratégiquement très lourd, qui demande des mois de travail et de concertation pour être certains que nous avons le bon périmètre, le bon financement et les bons choix technologiques », complète-t-il. Des annonces sont envisagées avant la fin de l’année.