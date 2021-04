GE : les élus invités à manifester avec Steam le 16 avril

Si l’option juridique est parfois évoquée par les organisations syndicales comme moyen d’action pour peser dans ce plan social ou le rachat par EDF, elle ne recueille pas l’enthousiasme ; seul le syndicat Sud Industrie, minoritaire et non présent dans les instances représentatives de l’entité Steam, insiste pour s’engager aux côtés des collèges de l’entité gaz (lire notre article). L’idée est de s’appuyer sur les engagements convenus dans l’accord de 2014, signé entre General Electric et l’État pour le rachat de la branche énergie d’Alstom, la branche justement concernée par le plan social d’aujourd’hui. C’est une question de calendrier qui la rend aujourd’hui peu probable. Si les syndicats attaquent directement General Electric, ils doivent aussi mettre en demeure l’État de faire respecter cet accord ; l’État a alors deux mois pour répondre. Or, selon le calendrier de ce plan social, General Electric doit rendre le dossier à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte) le 18 mai. Soit c’est un document unilatéral de l’employeur, c’est-à-dire qu’il y a un avis négatif des syndicats, soit il y a un accord de signé. Quelques voix regrettent donc que les dés soient déjà jetés concernant cette possibilité d’action.