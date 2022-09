En résidence secondaire : la soirée électro très attendue après l’édition des Eurocks

« Depuis le vendredi des Eurocks, nous sommes dans les assurances. Nous sommes contents d’être là. Cela nous projette en avant pour la suite. Après les traces que cela a laissées…», raconte le directeur des Eurockéennes, Jean-Paul Roland, évoquant le violent orage qui a causé des dégâts et deux jours de fermeture cet été (lire notre article). Il fait visiter, ce vendredi, le chantier qui deviendra demain un dance-floor de 2 500 m2, destiné à quelque 4 000 festivaliers. Ce moment était attendu par toute l’équipe des Eurockéennes. « Les gens se demandent si on est toujours là », après cet été. Ce moment, pour lui, est un signal positif. Pour dire que les Eurockéennes sont toujours là. Dire qu’un événement se tient désormais chaque année, à destination des étudiants et des fans d’électro. Le but : en faire un événement annuel fort spécial rentrée.

Ce projet a germé depuis longtemps, explique Jean-Paul Roland. Bien avant le Covid. L’impulsion est venue après. Pour cette deuxième année, l’équipe cherche encore le juste équilibre pour cet événement. Il est encore « en phase de test », notamment sur le plan financier. Et est aussi un vrai défi à cause du lieu : notamment en termes de sonorisation. Un défi qui a mobilisé entre 100 et 120 personnes et plus de 25 techniciens son et lumière, qui sont sur le chantier depuis ce lundi pour mettre en œuvre des « réflexions collectives » de longue date.