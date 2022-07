Eurockéennes : pas de festival vendredi, reprise envisagée samedi

« Notre objectif: ouvrir samedi à l’horaire prévu », informe Matthieu Pigasse, président de l’association Territoire de Musiques, qui organise les Eurockéennes de Belfort. Après l’annulation de la soirée de ce jeudi 30 juin, l’organisation décide également d’annuler la soirée du vendredi 1er juillet. Les vents très violents de la fin d’après-midi ont occasionné des « dégâts significatifs », relève le président du festival (lire notre article), à la suite d’une longue soirée. Un évènement météorologique soudain et d’une grande violence rappelle le festival. Avec cette journée du vendredi 1er juillet, ce sont notamment les concerts de Clara Luciani, SCH ou encore Diplo qui sont annulés.

La journée de demain sera destinée à faire un état des lieux et à remettre en état, pour accueillir festivaliers, équipes techniques et bénévoles « dans des conditions de sécurité optimales », insiste Matthieu Pigasse, qui a une pensée pour les personnes blessées ; l’organisation confirme 7 blessés, dont une plus gravement, nécessitant un transport vers le centre hospitalier universitaire de Besançon (Doubs).