Eurockéennes : la première soirée annulée à cause des orages [images]

Ce devait être le grand retour des Eurockéennes, après 2 éditions annulées à cause de la crise sanitaire. La première soirée de cette 32e édition est annulée, à cause des conditions climatiques. Le festival avait quand même ouvert ses portes, après 16h. Il a été fermé une heure plus tard, à la suite d’un violent orage, sur décision de la préfecture.

« Par mesure de sécurité et en raison des violents orages qui touchent le département et le site des Eurockéennes, il a été décidé d’annuler la soirée du 30 juin », indique la préfecture du Territoire de Belfort, par téléphone. Elle avait autorisé l’ouverture du festival en début d’après-midi. « Les raisons climatiques nous contraignent malheureusement à annuler cette première journée du festival », déplore pour sa part le festival, dans un communiqué transmis peu avant 18h. Les voies de sorties sont maintenant sécurisées et les festivaliers sont en train d’être évacués en toute sécurité », indiquent également les Eurockéennes. Un point presse est programmé dans la soirée.

« Pour l’instant, il y a moins de sept blessés qui sont en urgence relative, pris en charge à l’hôpital », a indiqué à la presse le responsable de la communication, Hervé Casteran, sans préciser comment et où ces personnes avaient été blessées.