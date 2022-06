Eurockéennes : la poursuite du festival sera décidée vendredi

Le coup de vent a été très soudain confirme le préfet du Territoire de Belfort, Raphaël Sodini, lors d’un point presse tenu en début de soirée, à la suite de l’évacuation du site. Cinq minutes avant, on pensait que le site serait épargné et que la tempête passerait à côté, d’après les rapports météo dont ils disposent, confie le représentant de l’État. « On veille au plus près », assure-t-il, tout en précisant que la météorologie n’est pas « une science exacte ». Le département avait été placé en vigilance orange, ce jour, par Météo France. Les organisateurs et les services de l’État échangent de manière « très fréquente » avec Météo France. « Une personne est détachée en permanence pour veiller », complète également Raphaël Sodini.

Le premier coup de vent a entrainé la chute d’un chapiteau à l’entrée du site, occasionnant sept blessés. Un blessé a été transporté à l’hôpital Nord Franche-Comté, « possiblement avec des multiples fractures », a précisé le représentant de l’État. L’Est Républicain évoque un bilan de 13 blessés, de la part des pompiers. Météo France prévoyant d’autres coups de vent dans la soirée, il a été décidé d’annuler les concerts de ce jeudi 30 juin. Selon les estimations des autorités, il y avait 1 500 personnes sur le site du festival et 2 500 au camping.