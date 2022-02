EDF rachète deux fois plus cher la branche nucléaire de General Electric

En 2014, Geast était valorisé 588 millions d’euros, selon des documents que Le Trois a pu consulter ; un montant deux fois inférieur à celui d’aujourd’hui. Certes, l’activité semble plus porteuse aujourd’hui qu’il y a 8 ans. Selon une source proche du dossier, à l’époque, l’entité enregistrait 500 millions d’euros de contrats, contre 5,5 milliards d’euros de contrats aujourd’hui.

Selon des documents liés au rachat de 2014 que Le Trois a pu consulter, Geast, qui comprenait Steam power system et Steam power services, comptait 3 979 salariés, dont 1 824 à Belfort. Au 31 décembre 2021, ces deux entités comptabilisaient à Belfort 1 486 salariés, soit une réduction de 18,53 % des effectifs (retrouvez notre article sur l’érosion des effectifs). Au-delà des effectifs, il faut regarder le périmètre de rachat. Si le spectre est large et réjouit le monde politique et les partenaires sociaux, sans pour autant lever tous les doutes (lire notre article), l’hebdomadaire n’oublie pas de souligner que l’Américain conserve la construction de l’îlot conventionnel (turbine Arabelle et alternateur) pour les centrales nucléaires du continent américain, « soit une base installée de plus de 100 GW », indiquait le communiqué de presse conjoint d’EDF et GE, le 10 février. L’encore conglomérat américain conserve aussi GE Hitachi nuclear energy, « un fournisseur de premier plan dans le domaine du cycle de vie des réacteurs », dixit le communiqué, qui va déployer le premier SMR commercial au Canada, à Chalk River ; des SMR où l’ambition politique affichée est forte en France, mais où la dynamique industrielle est plus timide (lire notre article). L’américain conserve aussi l’activité très rentable de services aux centrales à charbon, à l’échelle du monde, comme Le Trois l’indiquait dès le mois de novembre (lire notre article).

Huit ans après la vente à General Electric, si l’activité rachetée par EDF est plus porteuse, elle est aussi moins garnie et moins dotée en termes de compétences avec une érosion des effectif. Elle a pourtant coûté près de deux fois plus cher. General Electric avait dépensé près de 15 milliards d’euros pour acquérir toute la partie énergie d’Alstom.