Les négociations entre GE et EDF butent sur le prix de vente

Aujourd’hui, les syndicats ont des incertitudes autour de l’emploi : on craint les doublons et on redoute un nouveau plan de restructuration avec cette reprise. Laurent Humbert, de la CFE-CGC, l’a souvent formulé. Pour y remédier, il faut donner des « perspectives » à la filière, ajoute-t-il, afin de garantir du travail pour tout le monde. Un nouveau programme EPR doit permettre de « stabiliser et renouveler les compétences », insiste-il. « On a un besoin d’investissement humain et dans le parc machine », complète Laurent Santoire, de la CGT, qui note la force du carnet de commandes, surtout si l’EPR 2 est enclenché. « Nous prenons de plus en plus de risques à mesure que l’on tergiverse sur les embauches – et c’est vrai pour toute la filière – car les plus anciens s’en vont et les savoirs ne sont pas transmis », met-il également en garde. « L’expertise est encore là, mais pas en nombre. Il faut faire l’effort maintenant », estime-t-il, rappelant que les plans sociaux et les plans seniors n’ont pas fait de bien. Laurent Santoire est aussi inquiet « du projet industriel », rappelant l’attitude du gouvernement lors de la vente en 2015 et le fait qu’il ait « laissé se dérouler » les plans sociaux ensuite. « [Le rachat] doit renforcer la filière électronucléaire », glisse-t-il. Il faut donc que la future entreprise ait « les moyens » de ses ambitions. Il pointe du doigt, enfin, le dossier du control command des turbines et alternateurs, qui doit être transféré, afin d‘avoir « une autonomie pleine et entière ».

« De notre point de vue, la stratégie d’un électricien n’est pas de racheter tous ses fournisseurs », rappelle de son côté Alexandre Grillat, secrétaire national du syndicat CFE-CGC, fédération de l’énergie, car « le modèle d’EDF a été bâti sur la logique d’un architecte-assemblier ». Si ce choix est « légitime », notamment au vu de la souveraineté nationale et du maintien des compétences de la filière nucléaire, il implique deux choses. La première, c’est une « visibilité » sur l’avenir de la filière, ce qui semble se dessiner à l’écoute des dernières positions formulées par le chef de l’État. La deuxième, ajoute Alexandre Grillat, est de donner des moyens à EDF de racheter. « L’État ne peut s’exonérer de ses responsabilités dans cette opération », glisse ce salarié d’EDF, attendant une recapitalisation, dans le même esprit que lors du sauvetage d’Areva.

Sollicité en début de semaine, General Electric n’est pas revenu vers nous. Yves Chevillon, directeur de l’action régionale d’EDF en Bourgogne-Franche-Comté, a simplement confirmé « qu’il y [avait] bien des discussions exploratoires entre le groupe EDF et General Electric sur les activités nucléaires de GE Steam Power ».