Nucléaire : le discours ambivalent sur les petits réacteurs modulaires

Le 12 octobre, Emmanuel Macron présentait son plan d’investissement France 2030. Il bornait déjà la relance de la filière nucléaire. Surtout, il annonçait la nécessité de s’inscrire dans le déploiement des petits réacteurs modulaires nucléaires, les small modular reactor (SMR). Dès l’été, Apsiis (lire notre article) avait débuté son travail de lobbying sur cette question, pour positionner Belfort sur la carte de cette technologie et montrer en quoi la cité du Lion disposait des compétences nécessaires à la conception et au développement des centrales SMR.

À Belfort, jeudi, Emmanuel Macron a bien annoncé 500 millions d’euros fléchés vers le projet Nuward piloté par EDF, qui consiste à concevoir le réacteur modulaire. Le projet est porté par un consortium réunissant EDF, le commissariat à l’énergie atomique (CEA), TechnicAtome et Naval Group. TechnicAtome sera chargé de fabriquer la chaudière nucléaire. Ce projet de SMR prévoit d’associer deux réacteurs de 170 MW.

En marge de la visite présidentielle, l’Élysée reconnaissait toutefois que cette technologie bénéficiait d’un « niveau de maturité (…) inférieur ». Le projet est soutenu par le président de la République, des projets sont accompagnés dans le cadre de France 2030, mais on est très loin d’une phase d’industrialisation et de la construction d’une centrale SMR, là où Apsiis souhaite justement positionner les compétences de conception et d’intégration des Belfortains ; l’association espérait même des confirmations à l’occasion de la visite présidentielle. « Nous sommes sur une phase très en amont », concède l’Élysée.

Aujourd’hui, on évoque la publication d’appels à projets. Il faut faire « émerger le plus possible d’acteurs privés qui portent des projets et susciter une vraie dynamique », estime l’Élysée. Et quand ces acteurs existeront, on regardera ce que l’on fait et où, indique le palais présidentiel. Plusieurs voix estiment surtout que Nuward n’a d’avenir que s’il se fait à l’échelle européenne, donc en construisant un consortium européen, à l’image de ce qu’il s’est fait sur les batteries électriques. C’est d’autant plus vrai face à la concurrence mondiale qui se crée sur ce dossier