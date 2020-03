Des ouvriers très inquiets dans les ateliers d’Alstom et de GE

L’inquiétude se propage rapidement. À la suite des annonces d’Emmanuel Macron, président de la République, lundi soir, demandant un confinement partiel du pays, dès ce mardi midi, des ouvriers des ateliers d’Alstom, à Belfort, et de General Electric, se sont mobilisés ce mardi matin. Inquiets. « À 9 h, ce matin, les gens des ateliers ont cessé de travailler pour demander un dispositif de chômage partiel [dans le cadre de la pandémie du Covid-19] », explique André Fage, de la CFE-CGC. Selon le délégué syndical, les ouvriers estiment ne pas être en sécurité. « C’est une inquiétude partagée par l’ensemble des salariés », confirme la direction de l’établissement. Quand c’est possible, du travail à domicile a été décidé. De l’ordre de 60 à 70 % estime André Farge. « Nous faisons le maximum, en suivant les préconisations des ministères », poursuit la direction, qui confirme entendre et comprendre le message. « C’est une préoccupation majeure de l’entreprise », poursuit-elle. Pour le moment, rien n’a été décidé par Alstom France quant à la poursuite de l’activité. Le secteur d’activité. Les salariés sont dans l’expectative et attendent des réponses. Et dans cette attente, « ils ont peur », confirme Olivier Laurent, président de la métallurgie CFE-CGC Franche-Comté. Il pointe du doigt l’incohérence des mesures d’hier soir et la poursuite de l’activité aujourd’hui. « Les ouvriers se sentent en danger », valide Valérie Chardon, déléguée syndicale CFE-CGC. Selon elle, il faut qu’aujourd’hui la production s’arrête.

Pour les salariés des bureaux restés dans l’entreprise, « on essaie d’appliquer les mesures barrières, de garder la distance entre collègues et de faire des conférences téléphoniques à la place des réunions », confirme le délégué syndical, André Farge. Mais il rappelle que c’est beaucoup plus difficiles d’appliquer ces mesures dans les ateliers. « Les ouvriers sont super angoissés. Il y a des cas où ce n’est pas possible d’appliquer les gestes barrières, notamment quand on doit être deux pour une opération, détaille-t-il. Il y a aussi des outils en commun, que l’on se passe. » Et on ne pas les nettoyer systématiquement ; il n’y a pas de lingettes. Et s’ils y en avaient, il en faudrait énormément. « S’il n’y a pas de chômage partiel, les salariés feront valoir leur droit de retrait », précise André Farge.