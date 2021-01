Bourgogne-Franche-Comté: un an après, 5 235 morts de la covid-19

Le nombre de morts de la covid-19, en Bourgogne-Franche-Comté, depuis le début de l’épidémie, il y a un an. On déplore 3 294 décès en établissements de santé et 1 941 en établissements médico-sociaux. Aujourd’hui, près de 1 800 personnes sont hospitalisées pour une forme grave de la maladie dans les hôpitaux de la région.