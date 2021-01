L’ARS annonce de possibles reports de rendez-vous de vaccination en février

L’agence régionale de santé et la préfecture région l’annoncent dans un communiqué commun ce jeudi 28 janvier : les retards annoncés par Pfizer vont avoir des conséquences aussi en Bourgogne-Franche-Comté. « L’accélération de la campagne depuis plusieurs semaines repose sur une gestion des doses de vaccins en flux tendu, indique le communiqué commun de l’ARS et de la préfecture. Dès lors, la baisse des approvisionnements en vaccins Pfizer, intervenue cette semaine et qui se prolongera en février, nécessite d’adapter sans délai l’organisation des rendez-vous en centres de vaccination pour ce mois de février. »

L’ARS et la préfecture expliquent que cette réorganisation visera à « garantir à chaque patient ayant reçu une première injection en janvier qu’il bénéficiera bien d’une deuxième injection en temps voulu », soit entre 21 et 28 jours.