Covid-19 : le variant britannique détecté en Côte-d’Or

Le taux d’incidence s’établit à 235 cas pour 100 000 habitants en Bourgogne-Franche-Comté. Il est de 285 dans le Territoire de Belfort, 258 dans le Doubs, 254 en Haute-Saône et 313 dans le Jura. Les taux de positivité avoisine les 10 %. On observe une légère diminution. « Cette inflexion est à porter au crédit des mesures de couvre-feu et des efforts de la population. La tendance reste cependant à interpréter avec précaution, le dépistage ayant en parallèle nettement fléchi, le nombre de tests pratiqués classant la région en-dessous de la moyenne nationale », prévient l’ARS.

La pression reste forte sur les hôpitaux, avec près de 1 800 personnes hospitalisées, dont 180 en réanimation. Ce 22 janvier, 3 141 décès sont recensés en établissements de santé (2 950 la semaine dernière) et 1 852 dans les établissements médico-sociaux (1 741 la semaine dernière), ce qui porte à 302 le nombre de décès supplémentaires sur la dernière période de 7 jours. Au 21 janvier, 52 000 personnes ont été vaccinées en Bourgogne-Franche-Comté.

Du côté des écoles, un collège est fermé dans l’académie (le collège René-Gosciny à Valdoie) et 31 classes sont fermées, dont 21 dans le Territoire de Belfort. 321 élèves et 44 personnels sont positifs à la covid-19 dans l’académie.