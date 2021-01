Covid-19 : le variant britannique détecté dans le canton du Jura, en Suisse

Cinq cas positifs à la souche britannique de la covid-19 ont été confirmés dans la République et Canton du Jura, en Suisse, apprend-t-on auprès du gouvernement cantonal. « Les cinq personnes infectées proviennent de trois foyers différents. Trois d’entre elles ont très probablement été contaminées en station de ski », informent les autorités, qui se disent très inquiètent de l’arrivée de cette souche, « beaucoup plus contagieuse ». « En raison de la transmissibilité élevée du nouveau virus muté, et comme le prévoit l’Office fédéral de la santé publique (OFSP), les règles en matière de quarantaine s’appliquent aussi aux personnes qui ont été en contact étroit avec des individus ayant côtoyé des personnes contaminées par le nouveau variant (contacts des personnes contacts). Les incidences en termes de traçage sont donc conséquentes », détaille le communiqué du gouvernement jurassien.