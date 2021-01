Pas de reports de vaccinations dans le Territoire de Belfort

En début de semaine, les laboratoires Pfizer annonçaient une baisse des livraisons de vaccins en France. Hier jeudi, l’ARS et la préfecture de Bourgogne Franche-Comté annonçaient (comme les Hauts de France et l’Île de France) de probables reports de rendez-vous de vaccination déjà pris pour février.

Ce vendredi soir, le préfet du Territoire de Belfort, Jean-Marie Girier, se veut rassurant sur ce point : il indique qu’aucun rendez-vous déjà pris pour une vaccination ne sera différé, ni pour une première injection, ni pour la seconde injection.

Concernant cette seconde injection, la politique nationale est en effet de la sécuriser pour assurer une vaccination efficace. Autrement dit, une primo-vaccination entraîne immédiatement la programmation de la seconds et la réservation de la dose nécessaire, afin de réaliser cette deuxième injection dans le délai préconisé de 28 jours après la première. D’autres pays ont pour politique de lancer massivement des premières vaccinations quitte à rendre plus aléatoire la seconde, notamment quand au délai entre les deux injections.

Selon Jean-Marie Girier, aucune seconde injection ne sera décalée en Bourgogne-Franche-Comté. En revanche « plusieurs milliers de premières injections » vont être reportées an février, mais pas dans le Territoire de Belfort, voire dans le nord Franche-Comté. Ce sont surtout les départements de Bourgogne qui sont concernés, et le Jura.