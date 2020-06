General Electric à la recherche du temps perdu [analyse]

Aujourd’hui, cette situation fragilise fortement Belfort. Encore. Alors que le site est déjà destructuré par la mise en œuvre du plan de restructuration et les premiers départs volontaires. Et par la crise sanitaire. La direction estime qu’elle « a empêché de réaliser plus de 65 000 heures de production planifiées à Belfort ». Cette baisse du volume horaire dégrade le taux horaire du site belfortain, qui sert d’indicateur de comparaison entre les sites du groupe américain. On regarde les coûts. On le rapporte au volume des heures de production. Et on obtient cet indicateur. Si on retire encore 40 000 heures dans le calcul, « le taux horaire explose », s’inquiète un délégué syndical. « Si on maintient cette délocalisation, on affaiblit et on dégrade la compétitivité du site et on met en péril son avenir », estime Philippe Petitcolin à ce sujet. Ce que contredit la direction.

Contactée par l’AFP, la direction garantit que ce transfert de charge est « une réponse ponctuelle répondant à une crise exceptionnelle » et n’aura « aucune conséquence sur les activités futures de Belfort ». Mais un syndicaliste de répondre : « L’histoire du temporaire, c’est bidon. Soit on fait ces heures à Belfort, soit on ne les fait pas. » En clair, on ne redonnera pas 40 000 heures au site belfortain l’année prochaine pour compenser. Dans une « logique financière », dénoncée par plusieurs syndicats, la dégradation du taux horaire de Belfort entraîne le risque « qu’on demande la fermeture de Belfort. » « Ce transfert est la pire chose pour Belfort, souffle donc un autre syndicaliste. Je ne croîs pas que [Patrick] Mafféïs veut faire ça. » Mais « pendant ce temps-là, on ne parle pas du projet industriel », peste Philippe Petitcolin. Que de temps perdu.